Как жизнь Улькер Алиевой изменилась на 180 градусов (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская исполнительница, лауреат республиканских и международных конкурсов Улькер Алиева впервые сыграет одну из главных ролей в многосерийном художественном фильме "Kür nəğmə" (Песнь реки Кура), сообщила Trend Life певица.

"С большой ответственностью и волнением подхожу к участию в этом проекте, так как это мой первый опыт в киноиндустрии. С юных лет любила играть в детских спектаклях, мечтала о съемках в фильме и о музыкальной сцене. Но жизнь сложилась так, что начала работать в банковском секторе. Моя жизнь изменилась на 180 градусов, когда решила пойти за мечтой детства, посвятить себя музыке и сценической деятельности. Окончила Бакинскую музыкальную академию имени Узеира Гаджибейли, была участницей нацотоборов "Евровидения", принимала участие в различных мероприятиях и становилась призером республиканских и международных конкурсов. На сцене Азербайджанского государственного академического театра оперы и балета исполняла роль Аси в оперетте великого Узеира Гаджибейли "Аршин мал алан". Надеюсь, мой дебют в кинематографе станет удачным", - сказала Улькер Алиева.

События сериала разворачиваются в Мингячевире и окрестностях реки Кура. Конфликты между взрослым и молодым поколением, драма трех семей, неожиданные повороты судеб являются лейтмотивом картины.

Режиссер - Джавид Таваккюль, автор сценария - Рейхан Исаева. В ролях играют актеры театров столицы и Мингячевирского государственного драматического театра, среди которых заслуженные артисты Эльшан Рустамов и Аки Мирабов, актеры Абульфат Салахов, Гюнай Ахмед, Тяваккюль Ахмедов, Зия Ага, Вюсаль Гаджи Гадир, Самими Фархад, Ругия Юсифова, Айгюн Фатуллаева и другие. Сериал "Kür nəğmə" транслируется по каналу İTV, по пятницам в 21.55.

(Автор: Вугар Иманов)

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