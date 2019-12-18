Азербайджанка окончила с красным дипломом школу в Москве - неверный шаг в истории любви (ВИДЕО, ФОТО)

18 декабря 2019 18:56 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В AzerKitab в Баку прошла презентация двух музыкальных клипов "Yanlış addım" (Неверный шаг) и "Duysun dünya" (Пусть мир услышит) талантливого азербайджанского композитора Рамили Нагиевой, сообщает Trend Life. Руководитель проекта - продюсер, клипмейкер и режиссер Рахман Алиев.

Рамиля Нагиева родилась в Москве, где с красным дипломом окончила музыкальную школу. Одиннадцать лет назад переехала на историческую родину и продолжила обучение в Бакинском музыкальном колледже имени Асафа Зейналлы.

""Yanlış addım" – это лирическая мелодия для души без слов. Соответственно, таким же у нас получился и клип. В нем мы показали , грустную историю расставания влюбленных. Финал этой истории, конечно, печальный, но это жизнь...", - сказала Trend Life Рамиля Нагиева.

По ее словам, композиция не основана на личных впечатлениях.

"Не могу сказать, что сложнее писать - лирические композиции или музыку веселую, динамичную. Все зависит от состояния души. Все чувства я переношу на ноты", - добавила она.

Слова к песне "Duysun dünya" написал Нурлан Тахмазли, который также исполнил композицию.

Музыкальный стиль "Duysun dünya" полностью отличается от композиции "Yanlış addım". Песня "Duysun dünya" получилась яркой, динамичной, танцевальной. Певец Нурлан Тахмазли стал первым исполнителем с кем Рамиля Нагиева начала творческое сотрудничество.

"Мне очень понравился тембр голоса Нурлана, поэтому выбор исполнителя остановила на нем. Творческих планов у меня много, в дальнейшем буду сотрудничать и с другими азербайджанскими исполнителями", - отметила Рамиля.

По словам Нурлана Тахмазли, музыка песни "Duysun dünya" ему сразу же понравилась.

"Надеюсь, что слушателям она тоже придется по душе, и завоюет их сердца. Возможно, в будущем мы с Рамилей Нагиевой и Рахманом Алиевым представим еще ряд интересных музыкальных проектов", - сказал Тахмазли.

Рахман Алиев также выразил уверенность в том, что музыкальные композиции найдут путь к сердцам слушателей.

"Рамиля Нагиева, в основном, пишет композиции в классическом жанре. Надеюсь, что в дальнейшем наше сотрудничество станет плодотворным и мы реализуем ряд музыкальных проектов со звездами нашей эстрады", - отметил Рахман Алиев.

Презентация завершилась праздничным разрезанием торта, поздравлениями и пожеланиями дальнейших творческих успехов.

(Автор и фото - Джани Бабаева)

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  • Азербайджанка окончила с красным дипломом школу в Москве - неверный шаг в истории любви (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанка окончила с красным дипломом школу в Москве - неверный шаг в истории любви (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанка окончила с красным дипломом школу в Москве - неверный шаг в истории любви (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанка окончила с красным дипломом школу в Москве - неверный шаг в истории любви (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанка окончила с красным дипломом школу в Москве - неверный шаг в истории любви (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанка окончила с красным дипломом школу в Москве - неверный шаг в истории любви (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанка окончила с красным дипломом школу в Москве - неверный шаг в истории любви (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанка окончила с красным дипломом школу в Москве - неверный шаг в истории любви (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанка окончила с красным дипломом школу в Москве - неверный шаг в истории любви (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанка окончила с красным дипломом школу в Москве - неверный шаг в истории любви (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанка окончила с красным дипломом школу в Москве - неверный шаг в истории любви (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанка окончила с красным дипломом школу в Москве - неверный шаг в истории любви (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанка окончила с красным дипломом школу в Москве - неверный шаг в истории любви (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанка окончила с красным дипломом школу в Москве - неверный шаг в истории любви (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанка окончила с красным дипломом школу в Москве - неверный шаг в истории любви (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанка окончила с красным дипломом школу в Москве - неверный шаг в истории любви (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанка окончила с красным дипломом школу в Москве - неверный шаг в истории любви (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанка окончила с красным дипломом школу в Москве - неверный шаг в истории любви (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанка окончила с красным дипломом школу в Москве - неверный шаг в истории любви (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанка окончила с красным дипломом школу в Москве - неверный шаг в истории любви (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанка окончила с красным дипломом школу в Москве - неверный шаг в истории любви (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанка окончила с красным дипломом школу в Москве - неверный шаг в истории любви (ВИДЕО, ФОТО)
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