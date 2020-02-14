Азербайджанская певица разочаровалась в любви? (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Популярная азербайджанская исполнительница Диляра Кязымова представила в социальной сети свой новый музыкальный проект "Heç vecimə deyilsən" ("Мне до тебя нет дела…"), сообщили Trend Life в пресс-службе певицы. Презентацию артистка приурочила ко Дню всех влюбленных, который отмечается 14 февраля.

Автор слов и музыки песни – Назрин Велизаде, аранжировщик – Фидан Алива, режиссер проекта – Нигяр Мамедова, оператор Руслан Агазаде. В клипе снялись певица Ульвия Рагимова и модель Сабина Нуриева.

Проект реализован при поддержке компании BOOMERANG LABEL.

Отметим, что для человека в жизни просто необходимо любить и чувствовать себя любимым. Почему же так часто приходит разочарование, и люди просто отказываются искать любовь? Когда человек узнает, что тот, кого он любил, не такой, как он думал, когда рушатся мечты о прекрасном совместном будущем, когда сталкивается с изменой и предательством, он переживает много болезненных чувств. Разочарование облегчает обиду, печаль, негодование. Оно просто снимает ореол привлекательности с объекта желания, помогая справиться с чувствами. Разочарование можно сравнить с защитным механизмом, который перенаправляет энергию любви на того, кто сможет дать ее в ответ. И все-таки любовь была, есть и будет…