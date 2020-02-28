В Баку прошло зажигательное шоу "Стиляги" 50-70-х (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Годы идут, а интерес к стилягам и ко всему, что с ними связано, не падает – рок-н-ролл по-прежнему звучит на телевидении и радио, яркая одежда по-прежнему в моде, а на городских, корпоративных и семейных праздниках люди с удовольствием поют давно знакомые хиты и лихо танцуют шейк.

Впервые в Баку в Концертном зале оперной студии Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли прошло музыкальное ретро-шоу московской группы "Стиляги", сообщает Trend Life.

Хорошая музыка – разная музыка! – именно так считает cover-группа "Стиляги" из Москвы и представила бакинцам замечательную концертную программу. "Стиляги" – это настоящий ретро бэнд, музыка поколений 50-х 60-х и 70-х и великолепные треки собственного сочинения. Рок-н-рол, буги-вуги, твист и свинг! Все было в этот вечер под безудержный мотор и зажигательные ритмы группы, которая говорила не со зрителями, а с их сердцами. Их объединяет одна простая, но от этого не менее важная идея – играть ту музыку, которая нравится им самим для тех, кто любит ее всем сердцем. А яркие краски нарядов, широкие юбки в горох и канареечные галстуки сплетались в ритме музыки и безудержного веселья в одну незабываемую картину, полную неподдельного счастья!

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(Автор: Вугар Иманов. Фото: Руслан Мамедов)