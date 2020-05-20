Звезды "Евровидения" исполнили победную песню Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Победители конкурса "Евровидение-2011" - азербайджанские исполнители Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал, а также представительница нашей страны на "Евровидении-2020" Самира Эфенди исполнили кавер-версию песни Running Scared, сообщает Trend Life.

Запись исполнения опубликована на официальном YouTube-канале международного песенного конкурса "Евровидение".

Running Scared - песня, с которой представители Азербайджана Эльдар Гасымов и Нигяр Джамал (под псевдонимами Ell & Nikki) выиграли в конкурсе в мае 2011 года, набрав 221 балл. Балладу Running Scared написала шведская авторская команда, состоящая из Стефана Орна, Сандры Бьюрман и Яна Фаргухансона.

Напомним, что 18 марта было объявлено, что "Евровидение-2020" (конкурс должен был пройти 12-16 мая в Роттердаме) отменяется из-за пандемии коронавирусной инфекции (COVID-19). Позже организаторы сообщили, что страны-участницы по своему усмотрению могут заменить или оставить своих представителей на конкурсе в 2021 году, однако выступать они уже должны с новыми композициями.

Азербайджан на конкурсе "Евровидение-2021" представит Самира Эфенди.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)