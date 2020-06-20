Флора Керимова и Джага в День летнего солнцестояния (ФОТО, АУДИО)

Звёздный мир 20 июня 2020 11:26 (UTC+04:00)
Флора Керимова и Джага в День летнего солнцестояния (ФОТО, АУДИО)

БАКУ/Trend Life/ - 21 июня 2020 года – дата летнего солнцестояния. Само по себе это мощное в астрологическом плане событие в этом году совпадёт с кольцевым солнечным затмением, что сделает этот день ещё значимее. В этот особенный день произойдет еще и мощное солнечное затмение и новолуние.

Этому необычному дню посвятили композицию Belə olurmuş... ("Так бывает") народная артистка Азербайджана Флора Керимова и певец Джаваншир Бабэлиоглу (Джага), сообщает Trend Life.

Песня написана на слова Севды Абдурахманлы и музыку Хидаята Керимова, звукорежиссер – Хатем Набиоглу. После завершения карантина на песню запланировано снять клип.

Солнцестояние – один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора и высота Солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. Это приводит к самому длинному дню и самой короткой ночи (летнее солнцестояние) в одном полушарии Земли и к самому короткому дню и самой длинной ночи (зимнему солнцестоянию) – в другом.

Солнечное затмение в день летнего солнцестояния 21 июня будет иметь важное астрологическое значение. Такое уникальное небесное явление происходит в среднем 14 раз за век, и в следующий раз оно ожидается только в 2039 году. По мнению астрологов, этот день объединит два энергетически мощных события. Именно эта дата станет отправной точкой, с которой мы сможем начать воплощать в жизнь новые идеи, которые, в конечном итоге, помогут нам заложить жизненный фундамент, лучше понять себя, свои желания и обстановку вокруг. В связи с этим наша новая жизненная программа поможет обрести уверенность в себе, понять свои истинные желания, найти пути для реализации своих планов, укрепить внутрисемейные отношения, понять себя и своё место в мире.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)

Флора Керимова и Джага в День летнего солнцестояния (ФОТО, АУДИО) - Gallery Image
Флора Керимова и Джага в День летнего солнцестояния (ФОТО, АУДИО) - Gallery Image
Флора Керимова и Джага в День летнего солнцестояния (ФОТО, АУДИО) - Gallery Image
Флора Керимова и Джага в День летнего солнцестояния (ФОТО, АУДИО) - Gallery Thumbnail
Флора Керимова и Джага в День летнего солнцестояния (ФОТО, АУДИО) - Gallery Thumbnail
Флора Керимова и Джага в День летнего солнцестояния (ФОТО, АУДИО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
Турция сократила экспорт зерновых и бобовых в Иран
Турция сократила экспорт зерновых и бобовых в Иран
Туркменистан развивает сотрудничество с регионами России в сфере промышленности
Туркменистан развивает сотрудничество с регионами России в сфере промышленности
TANAP является наглядным примером успешных братских отношений Азербайджана и Турции– министр
TANAP является наглядным примером успешных братских отношений Азербайджана и Турции– министр
Loading Bars
Лента новостей
ГЭЦ внес изменения в связи с выпускными экзаменами, которые будут проведены в Азербайджане Общество 11:59
Минобразования Азербайджана внесло ясность в вопрос о переходных баллах Общество 11:57
Уранодобывающая компания Казахстана закупит запчасти к оборудованию Тендеры 11:52
Ульви Мехтиев: Против тех, кто нарушает правила использования системы SMS-разрешений, будут приняты меры Общество 11:52
Ульви Мехтиев о правилах посещения врача в период ужесточенного режима карантина Общество 11:49
Казахстано-турецкая нефтекомпания привлечет услуги по исследованию скважин Тендеры 11:45
TƏBİB: Коронавирус мутировал, и люди сегодня переносят его тяжелее Общество 11:43
Шабнам Гасанова: Пашинян вновь опозорился, попав в затруднительное положение Политика 11:41
Ягут Гараева: Люди в районах ведут себя так, словно вируса не существует Общество 11:35
Турция сократила экспорт зерновых и бобовых в Иран Турция 11:35
В Узбекистане внедрят новую иммиграционную визу Uzbekistan my second home Узбекистан 11:32
Манат вырос по отношению к основным валютам (ОБЗОР) Финансы 11:31
В Иране снизилось потребление электроэнергии Энергетика 11:30
Флора Керимова и Джага в День летнего солнцестояния (ФОТО, АУДИО) Звёздный мир 11:26
Айдын Мирзазаде: Армения вновь получила сильнейший политический удар от Азербайджана Политика 11:22
TƏBİB: Желаемого результата от краткосрочных ограничений в выходные дни не получено Общество 11:21
Золото в Азербайджане за неделю подорожало (ОБЗОР) Финансы 11:04
Оперативный штаб при Кабмине Азербайджана проводит брифинг (Прямая трансляция) (ФОТО) Общество 11:01
ГЭЦ приостанавливает прием граждан в Баку, Гяндже и Лянкяране Общество 10:58
Казахстанская нефтекомпания закупит трубы Тендеры 10:49
Казахстан возобновляет международные авиарейсы Казахстан 10:41
Нефтегазовая компания Казахстана закупит измерительные приборы Тендеры 10:37
Отвергнутые радикалы решили сыграть на коронавирусе - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 10:36
Туркменистан развивает сотрудничество с регионами России в сфере промышленности Туркменистан 10:34
В Азербайджане состоялось открытие новой воинской части ВВС (ФОТО) Политика 10:23
Маленький принц из Азербайджана победил в Южной Корее (ВИДЕО) Культура 10:16
В нынешнем году в Грузии ожидается большой урожай орехов Бизнес 10:11
Состоялся телефонный разговор глав МИД Азербайджана и Суринама Политика 10:04
Улучшается водоснабжение бакинских поселков (ФОТО) Экономика 09:49
ВС Армении продолжают нарушать режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:36
TANAP является наглядным примером успешных братских отношений Азербайджана и Турции– министр Турция 09:22
В Азербайджане выявлены два работавших в антисанитарных условиях предприятия (ФОТО) Общество 09:18
Опубликованы данные по заразившимся коронавирусом на утро 20 июня В мире 08:59
Еще несколько человек заразились коронавирусом на авиабазе США на севере Японии США 08:56
BMW сократит 6 тыс. сотрудников и приостановит работу с Daimler по беспилотникам Европа 08:48
Болтон рассказал об отношении Трампа к мировым лидерам США 08:41
Внешний долг Узбекистана превысил $25 млрд Узбекистан 08:32
День летнего солнцестояния наступает 21 июня В мире 08:25
В Китае за сутки выявили 27 новых случаев COVID-19 Другие страны 08:19
Facebook и Twitter удалили размещенное Трампом видео после жалобы его автора США 08:12
428 заболевших коронавирусом выявили в Казахстане Казахстан 08:05
Азербайджан работает над запуском системы e-TİR на маршруте "Восток-Запад" Транспорт 08:00
В Грузии зафиксировано 896 случаев коронавируса, 741 пациент излечился Грузия 07:55
Тегеран отвергает резолюцию МАГАТЭ и примет соответствующие ответные действия Ядерная программа 07:50
В Германии выявили более 600 новых случаев коронавируса за сутки Европа 07:37
NYT: Минюст США сменил прокурора, который вел дело помощников адвоката Трампа США 07:28
Численность населения Токио превысила 14 млн человек Другие страны 07:10
Трамп отказался говорить, что он в полной мере доверяет Эсперу США 07:01
Прокуратура Швейцарии проводит расследование о коррупции в отношении Glencore Европа 06:47
Болтон рассказал о разговоре Трампа с Ким Чен Ыном о санкциях США 06:38
В Израиле за сутки коронавирус подтвердился у рекордного числа человек Израиль 06:26
В Мексике заморозили счета компаний и лиц, попавших в черные списки США Другие страны 06:17
В Мексике коронавирусом заразились более 170 тысяч человек Другие страны 06:01
Ученые создали ингалятор для самостоятельного лечения коронавируса В мире 05:48
В США отказались от названия эскимо, чтобы не обижать эскимосов США 05:30
В КНДР начали печатать пропагандистские листовки для распространения в Южной Корее Другие страны 05:09
США направили Китаю приглашение на переговоры по контролю над вооружениями США 04:48
США отклонили запрос Китая на предоставление дополнительных авиарейсов США 04:35
Виктория Бекхэм взяла многомиллионный кредит ради спасения своего бизнеса В мире 04:21
CNBC: Tesla из-за пандемии заморозила выплаты премиальных своим сотрудникам США 04:07
Европа провалила переговоры по спасению экономики от коронавируса Европа 03:51
У берегов острова Крит произошло землетрясение Другие страны 03:39
Меган Маркл рассказала о своем жизненном предназначении В мире 03:27
В ВМС США рассказали, где военные авианосца Theodore Roosevelt могли заболеть COVID-19 США 03:17
В США в городе Талса перед предвыборным митингом Трампа отменили комендантский час США 03:06
"Севилья" и "Барселона" сыграли вничью в матче чемпионата Испании по футболу Спорт 02:41
Трамп не видел книгу своей племянницы Мэри, которая выйдет в августе США 02:19
WSJ: Илон Маск продал дом в Лос-Анджелесе за $29 млн США 02:07
В Канаде разбился гидросамолет Другие страны 02:05
В Бразилии число заразившихся коронавирусом превысило 1 млн Другие страны 01:56
"Тоттенхэм" Моуринью сыграл вничью с "Манчестер Юнайтед" в АПЛ Спорт 01:43
Три девочки пропали в Масаллы, МЧС проводит поиски Происшествия 01:37
CNBC: в четырех штатах США резко возросло число случаев заражения коронавирусом США 01:21
Взрыв произошел в жилом доме в Евлахе, есть пострадавший Происшествия 01:18
Казахстан поэтапно возобновляет прерванные из-за пандемии международные авиарейсы Казахстан 01:05
В мире за сутки выявлено более 142 тыс. случаев заражения новым коронавирусом В мире 01:01
В Москве умерли еще 34 пациента с коронавирусом Россия 00:44
"Саутгемптон" разгромил "Норвич" в матче чемпионата Англии по футболу Спорт 00:17
Европарламент фактически повторил слова Президента Ильхама Алиева: «Карабах — это Азербайджан! Восклицательный знак!» Политика 00:01
Неизвестные открыли стрельбу в Торонто Другие страны 19 июня 23:59
Возобновлена работа "Системы получения и мониторинга разрешений" Общество 19 июня 23:37
Хикмет Гаджиев: Пашинян своими провокационными заявлениями разрушает формат и сущность переговоров Политика 19 июня 23:33
В работе WhatsApp произошел сбой В мире 19 июня 23:31
Азербайджан и Индия организуют бизнес-миссии в сфере ИКТ Бизнес 19 июня 23:30
Полное разъяснение ужесточенного карантинного режима Общество 19 июня 23:11
АПБ Азербайджана выявило грубые нарушения в 265 субъектах предпринимательства (ФОТО) Общество 19 июня 23:10
Статистические данные экономики Азербайджана показывают стрессоустойчивость страны в период мирового кризиса Финансы 19 июня 22:55
Названы новые смертельные угрозы для мировой экономики В мире 19 июня 22:46
Глава Минфина США боится подорвать доллар санкциями США 19 июня 22:34
Россия и Беларусь подписали соглашение о взаимном признании виз Россия 19 июня 22:12
В Азербайджане разрешено проводить только онлайн экзамены Общество 19 июня 21:58
Азербайджан может стать крупнейшим производителем шелка в регионе Бизнес 19 июня 21:57
Президент Туркменистана не сможет посетить парад в Москве 24 июня Туркменистан 19 июня 21:47
Глава ВОЗ: началась «новая опасная фаза» пандемии В мире 19 июня 21:21
Apple намерена вновь закрыть ряд магазинов в США из-за коронавируса США 19 июня 21:13
В Турции число выздоровевших от коронавируса приближается к 160 тысячам Турция 19 июня 21:09
США ввели визовые санкции против Бурунди за отказ забрать своих граждан США 19 июня 21:05
AZAL выполнит еще два спецрейса из Баку в Стамбул Общество 19 июня 20:21
В Туркменистане запущен новый стартап-проект Бизнес 19 июня 20:03
В Азербайджане выявлены 438 новых случаев инфицирования коронавирусом, вылечились 133, скончались 4 человека - Оперативный штаб Общество 19 июня 20:03
Все новости