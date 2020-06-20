Флора Керимова и Джага в День летнего солнцестояния (ФОТО, АУДИО)

БАКУ/Trend Life/ - 21 июня 2020 года – дата летнего солнцестояния. Само по себе это мощное в астрологическом плане событие в этом году совпадёт с кольцевым солнечным затмением, что сделает этот день ещё значимее. В этот особенный день произойдет еще и мощное солнечное затмение и новолуние.

Этому необычному дню посвятили композицию Belə olurmuş... ("Так бывает") народная артистка Азербайджана Флора Керимова и певец Джаваншир Бабэлиоглу (Джага), сообщает Trend Life.

Песня написана на слова Севды Абдурахманлы и музыку Хидаята Керимова, звукорежиссер – Хатем Набиоглу. После завершения карантина на песню запланировано снять клип.

Солнцестояние – один из двух дней в году, когда Солнце находится на самом большом угловом расстоянии от небесного экватора и высота Солнца над горизонтом в полдень минимальна или максимальна. Это приводит к самому длинному дню и самой короткой ночи (летнее солнцестояние) в одном полушарии Земли и к самому короткому дню и самой длинной ночи (зимнему солнцестоянию) – в другом.

Солнечное затмение в день летнего солнцестояния 21 июня будет иметь важное астрологическое значение. Такое уникальное небесное явление происходит в среднем 14 раз за век, и в следующий раз оно ожидается только в 2039 году. По мнению астрологов, этот день объединит два энергетически мощных события. Именно эта дата станет отправной точкой, с которой мы сможем начать воплощать в жизнь новые идеи, которые, в конечном итоге, помогут нам заложить жизненный фундамент, лучше понять себя, свои желания и обстановку вокруг. В связи с этим наша новая жизненная программа поможет обрести уверенность в себе, понять свои истинные желания, найти пути для реализации своих планов, укрепить внутрисемейные отношения, понять себя и своё место в мире.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)