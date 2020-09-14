Прогулка на яхте по живописной Бакинской бухте (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - Популярная азербайджанская исполнительница Гюнай Ибрагимли представила в социальной сети новый фотопроект, приуроченный к Всемирному дню моря, сообщает Trend Life.

"Идея съемки фотопроекта на яхте мне показалось очень интересной, и потом живописная панорама Бакинской бухты, свежий морской воздух, яркое солнце просто предполагают невероятный полет фантазии и множество идей для красивых снимков", - поделилась впечатлениями певица.

Как рассказала Ибрагимли, во время фотосъемки она испытывала страх, связанный с фобией к морю.

"Хоть я и умею плавать, все равно испытываю страх на море. Поэтому в ходе фотосессии мне пришлось нелегко. Спасибо команде, которая работала над проектом, благодаря поддержке окружающих все прошло хорошо"- добавила она.

Отметим, что фотограф проекта - Нико Аббасов.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Ровшан Гусейнов)