Азербайджанский певец стал лауреатом международной премии

БАКУ /Trend Life/ - Популярный в России исполнитель азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли) удостоен Международной профессиональной музыкальной премии Bravo в области популярной музыки, сообщает Trend Life со ссылкой на российские СМИ.

Композиция Jony "Комета" названа "Песней года" по версии премии Bravo.

Отметим, что эта премия вручается ежегодно с 2018 года в области классической и популярной музыки.

Jony – исполнитель, проживающий в Москве, родился в Баку. Прославился в России и странах СНГ после мегахита "Аллея". В декабре 2019 года он стал победителем в номинации "Прорыв года" по версии "ВКонтакте" и музыкального сервиса BOOM. Самой популярной песней в 2020 году в России по версии Apple Music стал трек Jony "Комета".

Артист принимал участие в различных проектах, среди которых музыкальный фестиваль "ЖАРА" в Баку.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Натаван Эфендиева)