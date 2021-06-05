Азербайджанский певец удостоен награды российской премии "МУЗ-ТВ"

БАКУ /Trend Life/ - Популярный в России исполнитель азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли) удостоен награды российской премии "МУЗ-ТВ 20/21. Начало света", сообщает Trend Life.

В этом году самая престижная музыкальная награда российского шоу-бизнеса была вручена в десяти категориях. Певец Jony был номинирован в четырех категориях - "Лучший исполнитель", "Лучшее мужское видео" ("Комета"), "Лучшая песня" ("Комета"). Наряду с этим, в номинации "Лучшая коллаборация" представлен дуэт EMINа и Jony на композицию "Камин".

Награду премии "МУЗ-ТВ" Jony получил в категории "Лучшая песня" ("Комета").

В Instagram Stories музыкант рассказал, что у его мамы была мечта посетить премию "МУЗ-ТВ", и воочию увидеть на всех артистов, послушать любимые песни.

"Я говорил ей, что придет время, и мы поедем туда по особому случаю, и вот он настал. Я удостоен премии за "Лучшую песню" - это нереально, я в шоке. Эмоции переполняют, благодарю всех, кто рядом, кто поддерживал и поддерживает. Это все наша общая победа!", - отметил Jony.

(Автор: Джани Бабаева)