Зачем EMINу кресло - путешествие артиста через горы и леса Азербайджана (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Народный артист Азербайджана, певец и композитор Эмин Агаларов (EMIN) представил в социальной сети свой первый в 2021 году музыкальный клип, сообщили Trend Life в пресс-службе артиста.

Применительно к новой работе на песню "Отпусти и лети" можно много раз использовать эпитет "первая". Съемки проходили на территории Азербайджана и длились три дня, впервые став самыми продолжительными за всю музыкальную карьеру артиста. Задача стояла сложная, и по задумке нужно было максимально охватить все природные ландшафты, показать их разнообразие и длительность пути. Автором идеи клипа стал сам EMIN.

Для жителей районов и городов, где снималось видео, съемочный процесс стал настоящим сюрпризом. Уже через полчаса после публикации артиста в Instagram с геотегом города Исмаиллы на дорогах стали останавливаться машины, чтобы понаблюдать за съемками. Помимо окрестностей города Исмаиллы, путешествие охватило Баку, поселок Нардаран - территорию Sea Breeze и прозрачный шатер Event Hall, а также Хызинский район, где находятся известные во всем мире разноцветные агатовые горы.

Зрители будут приятно удивлены, увидев EMINа в столь непривычном для него образе путника в потрепанной одежде, который идет через пшеничные поля, равнины, леса и горы, куда карабкается самостоятельно.

Примечательно также, что в видеоклипе, помимо артиста, есть еще один главный "герой" – кресло. И на протяжении всего видео можно задаваться вопросом: "Зачем EMINу это кресло?". Но музыкант хотел бы, чтобы зрители сами разгадали и интерпретировали эту историю.

"Я придумал эту историю сам, ведь она напрямую связана с моей жизнью и переживаниями. И если честно, мне не доводилось еще снимать таких работ. Я был на 100 процентов вовлечен в процесс, как говорится, от и до - и как актер, и как режиссер, и после - на монтаже. Многие кадры рождались прямо на месте, а на финал клипа я решался очень долго. Я многое хотел сказать этим клипом, уверен, что каждый увидит здесь свои символы и сделает собственные выводы. Еще, что я хотел отметить, как удивительна моя родная страна, Азербайджан! Был очень счастлив, что весь процесс проходил именно здесь, в местах, где я сам никогда не был. Они невероятно красивые!" - рассказывает EMIN.

Режиссером клипа стала Катя Як.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Константин Шапиро)