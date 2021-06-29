"Мои рассуждения" – В Азербайджане объявлен конкурс для подростков

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджане объявлено о проведении художественного конкурса среди детей и подростков под названием "Mənim düşüncəm-2021" ("Мои рассуждения-2021"), сообщили Trend Life организаторы.

Конкурс, который проводится в рамках Года Низами Гянджеви, организован Азербайджанской государственной картинной галереей и Центром искусств "Хатаи" при поддержке Министерства культуры, Министерства образования, ЗАО "Азербайджанское телевидение и радиовещание", Исполнительной власти Хатаинского района, Союза художников Азербайджана, Объединения художников Нахчыванской АР.

Конкурс проходит по трем возрастным категориям: до 11 лет, с 11 до 16 лет, с 16 лет до 21 года. Желающие стать участником конкурса должны опубликовать фотографию своей работы в группе Центра искусств "Хатаи" в социальной сети Facebook до 10 октября 2021 года. Авторы должны указать имя, фамилию, год рождения, место обучения, название произведения, а также контактный номер телефона. Каждый участник может представить на конкурс не более двух работ, и каждая из них должна быть опубликована отдельно.

Тема работ свободная, художники должны отразить в произведениях свои чувства, интересы, рассуждения. В конкурсе могут принять участие и иностранные граждане.

Дополнительную информацию об условиях конкурса можно получить по телефону: (051) 310-74-01 (WhatsApp).

Информационная поддержка: Trend.az, Day.az, Milli.az.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Надир Насиров)