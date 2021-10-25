Британский певец Эд Ширан заразился коронавирусом
Певец Эд Ширан сообщил о том, что он самоизолируется после того как получил положительный результат теста на COVID-19, сообщает BBC News, передает Trend со ссылкой на Интерфакс.
Музыкант, возглавляющий чарты, написал в посте на своей странице в Instagram, что продолжит давать запланированные интервью и выступления из дома во Фрамлингеме в графстве Саффолк.
"Эй, ребята, краткое примечание, чтобы сообщить вам, что у меня, к сожалению, положительный результат на Covid, так что теперь я самоизолируюсь и следую правительственным рекомендациям. Это означает, что теперь я не могу выполнять какие-либо личные обязательства, поэтому я буду проводить как можно больше запланированных интервью/выступлений у себя дома", - написал в своем посте Ширан.
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