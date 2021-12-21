Ностальгия! В Баку прозвучали хиты легендарной группы "Караван" - творческий вечер Микаила Векилова (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре современного искусства YARAT прошел творческий вечер композитора Микаила Векилова – автора хитов легендарной группы "Караван", сообщает Trend Life.

Микаил Векилов с супругой Севиндж Керимовой приехали из Нью-Йорка, где живут на протяжении многих лет. Севиндж Керимова – первая в Азербайджане женщина-клипмейкер. Она снимала видеоклипы для наших звезд, музыкальные программы и фильмы, которые транслировались по всему Советскому Союзу, их смотрели около 200 миллионов зрителей. Она является основательницей, директором и продюсером легендарной группы "Караван", а также создателем и режиссером "Бакинской осени", популярной в 80-х годах. Микаил Векилов – автор хитов группы "Караван".

Недавно в Баку они презентовали международный видеопроект "Birlikdə" (Together, Вместе) с участием более 300 человек, представителей 15 стран. Клип был снят на слова Захры Бадалбейли. Проект посвящен Дню Победы Азербайджана в 44-дневной Отечественной войне и реализован Golden Arts Entertainment & PlayMasters Studio Production (США) и Азербайджанской государственной филармонией имени Муслима Магомаева.

Этот вечер в YARAT запомнился яркой гаммой ностальгических чувств, были представлены хиты группы "Караван" в исполнении солиста легендарного коллектива Ильгара Хаяла, а также Аббаса Ахмеда, Эльдара Гасымова, Эльнары Халиловой, Самира Багирова, Эльджана Рзаева, Эмилии Ягубовой и других.

Группа "Караван" (Kərvan) была создана в 1984 году. Музыкальный коллектив привнес на национальную эстраду множество новшеств, завоевав большое количество поклонников. В хиты, среди которых Qara gözlər", "Sarı güllər", "Dostum", "Polismen", "Tufanla oynama", "Durnalar" и по сей день являются любимыми и исполняются различными певцами и коллективами. Группа с успехом гастролировала в Турции, России. Швеции, выступала на одной сцене с Патрисией Каас и Доной Саммер.

Судьба солистов группы "Караван". Автор ряда песен коллектива, композитор и аранжировщик Фируз Исмайлов живет в Турции. Солист Евгений Бахтин работает инженером на вертолетном заводе в Москве, солистка Хана Галсанова также живет в Москве, где является руководителем шоу-балета "Сказки Востока". Ударник Гюльага Джабраилов живет в Германии. Солистка Тамилла Агаимева отошла от эстрады, а бас-гитарист Геннадий Югай продолжил музыкальную деятельность – они живут в Баку, а Ильгар Хаял до сих пор выступает на эстраде. Скончались вокалистка Севиль Гаджиева и автор текстов большинства песен Малик Фаррух. Бессменный директор группы Фархад Гасанов стал главным администратором музыкальной редакции на государственном телевидении.

Севиндж Керимова - дипломированный парапсихолог, гипнолог, биоэнергетик, мастер Рэйки. А Микаил Векилов продолжает заниматься любимым делом – сочиняет музыку. В этот вечер он слушал не только свои композиции, но и получил массу поздравлений.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Эльдар Пашаев)