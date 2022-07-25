В Баку пройдет потрясающее шоу с турецкой звездой Гюльбен Эрген

БАКУ /Trend Life/ - В рамках летнего фестиваля Şazeli Bahçe в Баку состоится концерт турецкой звезды , актрисы и певицы Гюльбен Эрген, сообщает Trend Life. Гостья из братской страны представит потрясающее шоу.

Летний фестиваль с участием звезд турецкой и азербайджанской эстрады проходит в ресторане Şazeli Bahçe, который находится на территории Dalga Beach Aquapark Resort. Ранее с концертными программами выступили турецкие звезды Ферхат Гёчер и Алишан. 29 июля состоится концерт Намига Гарачухурлу, 3 августа - Ченгиза Куртоглу, 5 августа – Ройи Айхан, 17 августа – Ирем Дериджи.

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