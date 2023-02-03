После многолетнего перерыва Фируза Ибадова выступила с соло-концертом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Государственном театре песни имени Рашида Бейбутова прошел концерт заслуженной артистки Азербайджана Фирузы Ибадовой, приуроченный ко дню рождения мастера сцены, сообщает Trend Life.

Фируза Ибадова родилась в Баку. Детские годы были очень тяжелыми - кроме нее в семье была еще сестра и два брата, которых ее матери пришлось воспитывать одной. С детства познав все тяготы жизни, не по годам сильная и талантливая девочка уже в 9-летнем возрасте стала ведущей солисткой детского хора "Бяновша", заслуженного деятеля искусств Азербайджана Афсара Джаванширова, родившегося в колыбели азербайджанской музыки - Карабахе. Поэтому он воспитывал юные таланты на музыкальных традициях Карабахской школы. Более того, юная Фируза стала первой ученицей легендарной исполнительницы, народной артистки Шовкет Алекперовой. С 70-х годов прошлого века она принимала участие во множестве концертных программ и мероприятиях. Особенно ей запомнилось открытие Дней поэзии Вагифа в Шуше.

Фируза Ибадов вспоминает: "14 января 1982 года в Шуше состоялось торжественное открытие Мавзолея Вагифа с участием руководителя Азербайджана, великого лидера Гейдара Алиева и известных деятелей культуры и искусства. Это было очень значимое событие в жизни республики, а в июле-августе того же года были проведены "Дни поэзии Вагифа". Великий лидер Гейдар Алиев приехал со своей семьей, супругой Зарифой ханум Алиевой и сыном Ильхамом Алиевым – ныне нашим любимым президентом, который, как и его отец, всегда с большим уважением и заботой относится к деятелям культуры и искусства. Вначале мы приняли участие на открытии бюста поэтессе, дочери последнего Карабахского хана Мехтигули-хана Хуршидбану Натаван. Затем на равнине Джыдыр-дюзю прошла концертная программа, которую я открыла исполнением народной песни "Бахчада гюлляр". Среди мастеров искусств я была самой молодой, для меня было большой честью открывать концерт. Было множество ярких выступлений. Дни поэзии Вагифа продолжались на протяжении недели, весь город Шуша был наполнен поэтическим духом, было множество выступлений молодых талантов – исполнителей, музыкантов, поэтов, писателей, литераторов, чтецов, гостей из других республик. Это был большой праздник поэзии. И в последующие годы я с большим удовольствием принимала участие в "Днях поэзии Вагифа".

С мая 1989 года стал проводиться международный фестиваль "Хары бюльбюль" с участием музыкантов из Японии, США, Турции, Германии, Израиля, Италии, Испании, Австрии, Афганистана, союзных республик бывшего СССР, считавшийся одним из важных культурных мероприятий не только в Азербайджане, но и во всём мире. На протяжении трех лет концертные программы проходили в Шуше, Агдаме, Барде, Агджабеди и Баку. На этих мероприятиях Фируза Ибадова - к тому времени известная исполнительница - была почетной гостьей и членом жюри.

За годы многолетней творческой деятельности исполнительница внесла свою лепту в развитие искусства народных песен и национальной эстрады, достойно представляла страну на международной сцене. С успехом выступала на гастролях "Азконцерта" в составе легендарного ансамбля "Дан улдузу", была солисткой Азербайджанского государственного телевидения.

В этот вечер Фирзуа Ибадова, выступившая с соло-концертом после многолетнего перерыва, исполнила свои хиты и новые композиции. Среди гостей были народные артисты Гюльянаг Мамедова, заслуженные артисты Айбениз Гашимова, Тарана Велизаде и Джаваншир Мамедов, поэтесса и композитор Айсель Керим и другие. Гости очень тепло поддержали Фирузу Ибадову, поделились интересными воспоминаниями, пожелали дальнейших творческих успехов. Концертная программа неоднократно сопровождалась овациями.

Фото: Рамин Гурбанов