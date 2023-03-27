Когда зашкаливают эмоции! Путешествие по старому и современному Баку с Эйюбом Ягубовым и Big Band Sound Pro (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Искренняя и теплая атмосфера, самые любимые песни и лирические композиции прозвучали на двухдневном концерте народного артиста Эйюба Ягубова во Дворце Гейдара Алиева, сообщает Trend Life.

И как всегда - при аншлаге, под овации зрителей, зажигательные и лирические хиты, и, конечно же, ностальгические и современные песни про родной Баку, его улицы и дворы, дружбу и любовь. Это были вечера, когда реально зашкаливали эмоции!

В концертной программе, длившейся более трех часов, приняли участие созданный Эйюбом Ягубовым оркестр "Big Band Sound Pro" под управлением художественного руководителя и солиста Азербайджанского государственного телевидения Фуада Мусаева, народный артист Джаван Зейналлы, танцевальный ансамбль "Одлар Юрду" под управлением народной артистки и проректора Бакинской академии хореографии Тараны Мурадовой, заслуженный артист, балетмейстер-хореограф Гюльмамед Шахвердиев, а также исполнительница Натаван Джанизаде. Ведущим вечера был заслуженный артист Эльнур Керимов.

Зрители получили наслаждение от проверенных временем хитов, песен из репертуара легендарного ВИА "Гая" и новых композиций Эльчина Иманова, среди которых "Balaxanı" и "Səni sevirəm".

Эйюба Ягубова невозможно слушать равнодушно – когда он исполняет шансон или эстраду – хочется танцевать, а когда лирику, то людей переполняет ностальгия. Естественно, что в этот вечер правил бал бакинский шансон - своим неповторимым стилем, душевной музыкой и жизненными историями - шансон, который с 60-70-х годов прошлого столетия ворвался и стал неотъемлемой частью нашей культуры. Более того, бакинский шансон стал не только неотъемлемой частью нашей эстрады, но и своеобразной визитной карточкой азербайджанской музыки за рубежом.

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