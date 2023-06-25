Невозможно передать словами! Яркие эмоции и сюрпризы на концерте Jony в Баку (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В Sea Breeze Resort, на живописном побережье в Нардаране, в пригороде Баку, продолжается традиционная серия летних концертов Sea Breeze Summer Live, сообщает Trend Life.

Концертный сезон открыл известный казахстанский певец, автор и исполнитель самых романтичных баллад, рэпер и битмейкер, хип-хоп-исполнитель Бахтияр Мамедов, известный как Jah Khalib.

Второй программой в рамках Sea Breeze Summer Live стало выступление популярного в России исполнителя азербайджанского происхождения Jony (Джахид Гусейнли).

Jony - мега крутой исполнитель, песни которого покорили сердца миллионов слушателей. Его сольный концерт - сочетания стиля, притягательной харизмы и сумасшедшей энергетики.

"Слезы наворачиваются на глаза, когда я выступаю в родном Азербайджане. Очень рад вас видеть, благодарю за любовь и поддержку всех моих слушателей. Не представляю ни дня без музыки и рад, что у меня есть возможность делиться своими песнями с вами", - признался артист.

Живой звук, любимые композиции, невероятный голос – концерт Jony поклонники просто не могли пропустить. Двухчасовая программа, в которую артист включил как свои хиты, так и новые композиции из альбома "Не ищите во мне жанры", вызвала ажиотаж среди почитателей его творчества. Казалось, в многочисленном зрительном зале нет ни одного человека, который бы не знал песни Jony наизусть. Оттого и каждую песню публика пела в унисон с любимым артистом.

На концерте Jony делился личными историями, вдохновляя поклонников мечтать, идти к своей цели и никогда не останавливаться перед трудностями. Так было и у самого Jony, он слушал свой внутренний голос, шел за мечтой и добился желаемого.

"Всегда следуйте за мечтой, никого не слушайте, только свое сердце", - отметил он, рассказав, как в студенческие годы присутствовал на встрече с МОТом, где тот рассказывал об истории своего успеха. После этого Jony пообещал себе исполнить дуэт с этим артистом. Спустя годы МОТ позвонил Jony, предложив коллаборацию.

Ярким моментом программы стало участие на концерте народного артиста Азербайджана, певца и композитора Эмина Агаларова (EMIN), который назвал Jony артистом номер один, с улыбкой отмечая, что тому удалось обогнать по популярности его и Фаига Агаева. Затем EMIN и Jony исполнили композицию "Камин".

Еще одним музыкальным гостем программы стал дядя Jony - азербайджанский музыкант Хангусейн Гусейнов. Вместе с ним Jony исполнил песню "Sən şamsan əgər" из репертуара Хангусейна Гусейнова.

Сольное выступление Jony завершил своим главным хитом – песней "Комета".

Концерт Jony – это фейерверк ярких эмоций, которые невозможно передать словами.