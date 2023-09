Азер Насибов вернулся в "Голос" – на российском телеканале прозвучала "Sarı gəlin" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Финалист телевизионного вокального шоу "Голос. Дети-3" на Первом канале (Россия) Азер Насибов вновь вышел на сцену известного проекта, сообщает Trend Life.

Азер Насибов принял участие в "слепом прослушивании" проекта "Голос. Уже не дети".

"Голос. Уже не дети" - это формат "Всех звезд" (All Stars), участие в котором принимают те, кому уже посчастливилось подниматься на знаменитую сцену в любом из десяти прошедших сезонов детского "Голоса". Звезды "Голос. Дети" разных лет возвращаются в проект повзрослевшими, накопившими опыта и исполнительского мастерства. Наставники команд шоу "Голос. Уже не дети" - Дима Билан, Пелагея, Полина Гагарина и Егор Крид.

В ходе слепых прослушиваний Азер Насибов исполнил песню "Beggin’", на голос исполнителя повернулась Полина Гагарина, в чей команде он и продолжит участие в проекте.

Наставники попросили Азера Насибова исполнить еще одну композицию, и выбор певца пал на азербайджанскую народную песню "Sarı gəlin". Наставки остались в восторге от исполнения композиции.

Напомним, что в 2016 году Насибов принял участие в вокальном шоу "Голос. Дети". Тогда в ходе "слепого" прослушивания он исполнил песню "Maybe I, maybe you". Юный артист произвел фурор - на голос Азера повернулись все члены жюри. В качестве наставника Азер Насибов выбрал Пелагею. Азер Насибов является финалистом вокального шоу "Голос. Дети-3".