Азербайджанское гостеприимство и богатое застолье под зажигательную музыку (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский композитор Эльчин Иманов представил новую зажигательную композицию "Азербайджанцы", которая повествует о гостеприимстве и богатом застолье, добродушии и толерантности нашего народа, сообщает Trend Life.

Автором слов стал сам музыкант, а композицию исполнил Рамиль Гаджиев, проживающий в Москве. Аранжировка – Тале Агаев, клип снят Fakhri Media.

"В какой бы стране мира ни жили азербайджанцы, нас всегда отличает особый колорит и традиции, любовь к родной земле. Эту песню посвящаю всем землякам!", – отметил Эльчин Иманов.

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