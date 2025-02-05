Vətən müharibəsinin Anım Gününün rəmzi olan Xarı bülbül
...
  1. Главная
  2. Trend Life
  3. Звёздный мир

Азербайджанское гостеприимство и богатое застолье под зажигательную музыку (ВИДЕО)

Звёздный мир Материалы 5 февраля 2025 17:30 (UTC +04:00)
Азербайджанское гостеприимство и богатое застолье под зажигательную музыку (ВИДЕО)

Читайте Trend в

Вугар Иманов
Вугар Иманов
Все материалы

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанский композитор Эльчин Иманов представил новую зажигательную композицию "Азербайджанцы", которая повествует о гостеприимстве и богатом застолье, добродушии и толерантности нашего народа, сообщает Trend Life.

Автором слов стал сам музыкант, а композицию исполнил Рамиль Гаджиев, проживающий в Москве. Аранжировка – Тале Агаев, клип снят Fakhri Media.

"В какой бы стране мира ни жили азербайджанцы, нас всегда отличает особый колорит и традиции, любовь к родной земле. Эту песню посвящаю всем землякам!", – отметил Эльчин Иманов.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp, и будьте в курсе главных новостей!

Тэги:
Лента

Лента новостей

Читать все новости