Вдохновить и воспитать творцов: STEAM-образование для детей дошкольного и школьного возраста

БАКУ /Trend Life/ - Скоро! Поставив себе целью вдохновить и воспитать творцов завтрашнего дня, центр раннего развития детей SMART OWL приступает к работе с детьми дошкольного(+3) и школьного возраста по программе, подготовленной на основе образовательной системы STEAM.

Что такое STEAM-образование? Если расшифровать данную аббревиатуру, то получится следующее:

S - science / естественные науки; T - technology / технология; E - engineering / инженерное искусство; A - art / творчество; M - mathematics / математика.

Заметим, что данные дисциплины становятся самыми востребованными в современном мире. Именно поэтому сегодня система STEAM развивается, как один из основных трендов образования в мире. STEAM-образование основано на применении междисциплинарного и прикладного подхода, а также на интеграции всех пяти дисциплин в единую схему обучения.

Сегодняшний мир не похож на вчерашний, а завтрашний – не будет похож на сегодняшний! Динамично развивающиеся технологии внедряются во все сферы жизнедеятельности человека.

65% современных детей вырастут, овладев профессиями, которых пока не существует сегодня. Будущим специалистам потребуется всесторонняя подготовка и знания из самых разных областей технологии, естественных наук и инженерии.

STEAM вдохновляет наших детей - будущее поколение изобретателей, новаторов и лидеров проводить исследования как ученые, моделировать как технологи, конструировать как инженеры, созидать как художники, аналитически мыслить как математики, и играть как дети.

Наша специально разработанная программа пробуждает у детей интерес к физике, химии, технологии, конструированию, компьютерным наукам, математике, искусству и гуманитарным предметам и делает процесс обучения вдохновляющим и мотивирующим.

Образовательный процесс в нашем центре основан на практическом подходе, новейших цифровых технологиях и увлекательном игровом подходе.

Центр раннего развития детей SMART OWL гарантирует наличие доброй и веселой атмосферы, заботливых и профессиональных педагогов, которые проводят занятия, учитывая потребности и скорость обучения каждого ребенка.

Мы - группа инженеров, учителей, математиков, любителей искусства, откроем для ваших детей удивительный занимательный мир познаний и творчества, современных технологий и научных экспериментов, изобретений и открытий!

Скоро! Мы открываем двери нашего центра для детей, которые будут созидать будущее! В центре раннего развития SMART OWL мы стремимся использовать естественное желание детей познавать мир, фантазировать, экспериментировать и исследовать.

Наша цель – расширять кругозор, развивать и побуждать детей к творческому мышлению, систематическим умозаключениям и раскрытию своего потенциала для формирования их собственного будущего через опыт реализации безграничных возможностей человека. Вдохновлять и развивать творцов будущего, заложить фундамент для будущих ученых, изобретателей, специалистов, идущих в ногу со временем – Ваше желание, а наша миссия.

ВНИМАНИЕ! Детский центр раннего развития SMART OWL объявляет набор/отбор детей дошкольного (3+) и школьного возраста. Занятия, в каждой возрастной группе, будут проводиться 5 дней в неделю, по 4 часа. В группе для детей 5-6 летнего возраста, также проводятся занятия по подготовке к школе. Чтобы обеспечить индивидуальный подход каждому ребенку, количество детей в группах ограничено до 8 человек.

Дети школьного возраста могут записаться в клубы:

Научная лаборатория; Арт-студия; Клуб изобретателей; Клуб “NATIONAL GEOGRAPHICS"; Ментальная арифметика; Клуб робототехники; Йога, капоейра, танцы; Драматический клуб; Видео, фото, звукозаписывающая студия; Киноклуб; Вокально-музыкальная студия; Подготовка к школе; Раннее развитие детей.

Адрес: Баку, ул. Шамиля Азизбекова 185

Обращаться по тел: +994 50 2996080; +994 50 2998060

E-mail: admin@smartowl.org