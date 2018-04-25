В YARAT пройдет дефиле детей с аутизмом

25 апреля 2018 13:33 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Центре Современного Искусства YARAT, 30 апреля в 18.30, пройдет дефиле детей с аутизмом, организованный общественным объединением "Birgə və Sağlam" и благотворительным обществом "Ümid var" при содействии компании AS Group Investment, сообщает Trend Life.

Вечер моды под названием "Autizm– Fərqli və Bizdən Biri" (Аутист – отличный от нас, один из нас) организован в третий раз, носит просветительский характер, направлен на представление обширной информации об этом заболевании, социальной адаптации и интеграции детей с аутизмом в общество, а также создания условий для реализации творческого потенциала.

На вечере двадцать детей-аутистов Центра реабилитации ОО "Birgə və Sağlam" представят весенне-летнюю коллекцию "My Brands". Детей к подиуму готовит агентство Kiddoz Model при детском клубе "Sevimli Bala". Гостям будет показан фильм и представлена литература об аутизме, а также организована интересная программа, состоится хоровое выступление гимна "Fərqliyəm", посвященного детям с аутизмом (слова - Мурад Ариф, музыка - Тунзаля Агаева).

Все собранные средства будут переданы на благотворительные цели Центра реабилитации ОО "Birgə və Sağlam".

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(Автор: Вугар Иманов)

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