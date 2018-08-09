WoWoman in ME - уникальная программа для женщин-лидеров

9 августа 2018 17:19 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Платформа WoWoman, которая созданная для развития и вдохновения женщин, формирующая пространство и пути для осуществления их самых необычных и, казалось бы, на первый взгляд, невозможных желаний, приступает к реализации второго выпуска программы "WoWoman in ME", сообщили Trend Life организаторы. Программа реализуется при поддержке посольства США в Азербайджане.

WoWoman in ME – уникальная программа, которая разработана для того, чтобы придать женщинам уверенность в себе, создать единое сообщество, чтобы они могли стать лидерами с предпринимательским мышлением, как в повседневной жизни, так и в профессиональной карьере.

Программа построена на основе личного опыта, десятков конференций, событий и тренингов Гарвардского университета, Стэнфордского университета, Массачусетского технологического института, конференций TED, AIESEC, Arc и многих других.

Описание программы:

- 10 сессий.

Каждая сессия проводиться в течение недели (суббота: 17:00-20:00. воскресенье: 11:00-14:00).

- 25 менторов. Топ местных профессионалов своего дела помогут достигнуть поставленных целей.

- трехмесячное индивидуальное наставничество. Индивидуальное наставничество после программы включает в себя встречи с менторами и обсуждения дальнейшего достижения поставленных целей.

В начале ноября пройдет заключительная конференция, где состоится церемония вручения дипломов программы.

WoWoman in ME – это интерактивные сессии, где не нужно ждать классические лекции школьного характера, участники должны много двигаться, создавать, познавать себя и повышать профессиональный уровень.

После каждой сессии, будут даны наборы индивидуальных и командных задач для решения их в течение недели.

Члены программы встретят аналогично мыслящих участников, пройдут обучение у лучших местных профессионалов, а также весело проведут время.

1 модуль: "Мечтать" (22,23 сентября)
2 модуль: "Дерзать" (29,30 сентября)
3 модуль: "Расти" (6,7 октября)
4 модуль: "Объединять" (13,14 октября)
5 модуль: "Вдохновлять" (20,21 октября)

Для кого эта программа?

- Для студентов и для тех, кто ещё находится в начале своей профессиональной карьеры.

- Для тех, чей уровень английского языка - средний или выше

- Для тех, кто готов выйти из зоны комфорта и идти навстречу своим мечтам

Отметим, что участники должны присутствовать на всех сессиях, чтобы завершить программу.

Узнать все детали программы и подать заявку можно пройдя по следующей ссылке http://wowoman.org/wowomaninme2 . Контактное лицо Гюльтен Аскерли, телефон 070-708-22-68. Адрес: AF Business House , ул. Низами, Баку 203В

- Дедлайн -13 августа.

- Взнос в программу: бесплатно

- Стоимость поездки в Баку для 10 женщин из регионов Азербайджана будет покрыт

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