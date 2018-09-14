Скончалась 34-летняя телеведущая и писательница Нигяр Исмаилгызы (ФОТО)

14 сентября 2018 12:13 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - Вчера азербайджанской телеведущей и писательнице Нигяр Исмаилгызы исполнилось 34 года, а сегодня мы получили очень печальную весть - после продолжительной болезни от лейкоза крови не стало талантливого и замечательного человека...

3 сентября Нигяр была госпитализирована с тяжелой формой заболевания в турецкую клинику Hacəttəpə, но, несмотря на все усилия врачей, Нигяр не удалось спасти. А ведь вся ее жизнь была еще впереди...

Нигяр Исмаил гызы Исмаилова родилась 13 сентября 1984 года в Шабране. Была выпускницей филологического факультета Бакинского государственного университета. Работала преподавателем кафедры журналистки Университета "Одлар Юрду", паралельно – корреспондентом департамента новостей Азербайджанского государственного телевидения (AzTv). С 2013 года работала корреспондентом, а затем редактором департамента новостей телеканала ATV. C 2015 работала телеведущей экономических новостей турецкого канала GEM.AZ1. Была президентским стипендиатом.

Помимо телевидения у Нигяр была особая любовь к литературному творчеству. Она была членом Союза писателей Азербайджана, автором книг "Pamukun Qonşusu", "Bakıdan İstanbulacan və dönüş", "Savaşçı" (aprelin izi ilə…), автором сценария и режиссером документальных фильмов и проектов "Bakıdan Nazim keçdi", "Ölsəm…Yaşat", "O və Sumqayıt", "Vəkilin sirrli qələmi" и т.д.

ALLAH RƏHMƏT ELƏSİN

(Автор: Вугар Иманов)

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