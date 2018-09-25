Здравствуй, Россия! – впечатления юных азербайджанцев (ФОТО)

25 сентября 2018 11:16 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Российском информационно-культурном центре (РИКЦ) в Баку прошла встреча с молодыми азербайджанцами – победителями проведенных представительством Россотрудничества в Азербайджане олимпиад и творческих конкурсов, которые участвовали этим летом в культурно-образовательной поездке в Россию. Об этом сообщили Trend Life в пресс-службе РИКЦ.

Участникам поездки было предложено представить свои впечатления от посещения Москвы и Казани в виде мультимедийных презентаций. Координатор образовательных программ РИКЦ Олеся Аленина вручила авторам лучших из них дипломы и памятные подарки от представительства Россотрудничества.

В завершение встречи ее участники продемонстрировали свои творческие способности – были исполнены музыкальные композиции, представлены танцевальные номера, продекламированы стихотворения.

(Автор: Джани Бабаева)

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