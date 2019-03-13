Послы прошли в Баку символический "ритуал очищения" перед Новрузом (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В посольстве Турции в Азербайджане прошло мероприятие с участием глав дипломатических миссий тюркоязычных стран, посвященное празднику Новруз и предшествующему ему предпраздничному вторнику (Yel çərşənbəsi), сообщили Trend Life в пресс-службе министерства культуры Азербайджана.

В начале мероприятия гости ознакомились с выставкой, где были представлены национальные сладости и блюда, предметы народно-прикладного искусства и музыкальные инструменты различных народов, ознакомились с традициями празднования Новруза в странах.

Посол Турции Эркан Озорал выразил признательность гостям за участие в праздничном вечере и послу Таджикистана Рустаму Соли за ценную инициативу по проведению мероприятия. Было отмечено, что праздник Новруз объединяет народы во имя мира и процветания. Он ассоциируется с приходом весны, пробуждением природы, символом нравственной чистоты, единения и взаимопомощи.

Посол Таджикистана Рустам Соли отметил важность проведения мероприятия в деле дальнейшего развития связей между народами и культурами, укрепления дружбы и братских взаимоотношений, пропаганды уникальных и древних традиций Новруза, пожелал всем счастья и процветания.

Представитель ООН в Азербайджане Гулам Исакзаи отметил, что праздник Новруз несет людям радость, светлые надежды и мир, является символом единения стран и традиций, представляет все богатство обычаев народов.

Министр культуры Азербайджана Абульфас Гараев подчеркнул, что скоро наступит один из самых древних, любимых и веселых праздников в Азербайджане – Новруз Байрамы, вобравший в себя традиционные ценности азербайджанского народа, и поздравил всех гостей с праздником. Было отмечено, что 30 сентября 2009 года Новруз был включён ЮНЕСКО в Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества, и с того дня 21 марта объявлено Международным днем Новруза.

Далее гости приняли участие в праздничных мероприятиях – танцах вокруг традиционного костра Новруза, посмотрели выступления мастеров искусств, исполнителей и танцоров, попробовали национальные сладости за чайной церемонией.

Напомним, что фактически подготовка к празднику Новруз начинается за месяц до самой праздничной даты. Ведь пробуждение природы начинается именно с Новруза, и азербайджанский народ отмечает его очень торжественно и празднично, соблюдая ритуалы и традиции. Согласно народным сказаниям, Новрузу предшествуют четыре вторника (“чершенбе ахшамы”, но принято называть “чершенбе”), каждый из которых посвящен пробуждению одной из природных стихий. Так, каждую неделю во вторник отмечаются Су, Од, Йел и Торпаг (или как его еще называют - Ахыр) чершенбеси - соответственно вторники Воды, Огня, Ветра и Земли (или последний, предпраздничный). Пробуждение этих сил природы предвещает приход пятого, главного элемента, нового светлого дня – Новруза, начала полного пробуждения земли.

Еще издревле азербайджанцы торжественно отмечали "Йел чершенбеси". В народе этот день называют также "Külək oyadan çərşənbə" ("Вторник пробуждения ветров") или "Küləkli çərşənbə" ("Ветреный вторник"). Согласно поверьям, в этот день ветер приводит в движение пробудившиеся до него воду и огонь, раскрывает почки деревьев, весна вступает в свои права. Солнечные лучи прогревают воздух, а в селах начинается подготовка к весенне-полевым работам. А еще, согласно поверьям, в день "Йел чершенбеси" все четыре ветра - аг-йель, гара-йель, хазри и гилавар вырываются на свободу из "черного кувшина". Каждый из ветров одет в одежду определенного цвета: aг-йель (белый ветер) - в белую, гара-йель (черный ветер) - в черную, хазри (северный ветер) - в синюю, гилавар (южный ветер) - в красную. Существует множество обычаев и ритуалов, посвященных этому дню. А главным обрядом этого дня, конечно же, являются костры, которые обязательно должны разводить во всех дворах, ведь по древним поверьям огонь уносит с собой все прошлогодние невзгоды. Перепрыгивая через костер, мы как бы передаем огню все беды, напасти и разочарования. Это символический ритуал очищения перед Новрузом.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Талех Агавердиев)

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