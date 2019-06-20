В Баку прошли конкурс молодых невест и народные гулянья (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В Баку в Парке Гейдара Алиева в Сураханском районе прошел татарский национальный праздник "Сабантуй-2019", сообщили Trend Life в пресс-службе общественного объединения "Татарстан".

В программу праздника вошли игры, состязания, конкурсы, концерт, народные гулянья с песнями и танцами, в которых смогли принять участие все желающие. Прошли такие состязания и конкурсы, как бег в мешках, разбивание горшка, срезание приза ножницами с закрытыми глазами, бег с водой и коромыслами, бой с мешками, армрестлинг и другие. Кроме того, был организован конкурс молодых невест, в ходе которого участницы демонстрировали свои навыки в приготовлении традиционной татарской лапши.

Украшением каждого праздника Сабантуй, конечно же, является национальная борьба – корэш. Абсолютный батыр Джавид Мустафаев получил главный приз Сабантуя – барана. Кроме того, занявшим второе и третье место борцам – Джавиду Абдулзаде и Адему Исмаилову были вручены ценные подарки.

Специально приглашенные из Казани ведущий, шоумен Раиль Нуриев, певица, преподаватель по гитаре и вокалу Альбина Кармышева и звезда татарской эстрады, лауреат международных конкурсов, певица Линара Батталова исполнили хиты и татарские народные песни.

Выступившие с речами посол России в Азербайджане Михаил Бочарников, заведующий отделом общественно-политических связей и гуманитарных вопросов Исполнительной власти Сураханского района Бархудар Бархударов, заместитель министра спорта Республики Татарстан Алмаз Мингулов и постоянный представитель Республики Татарстан в Азербайджане Альфред Закиров поздравили с праздником Сабантуй, который является наследием татарского народа.

"Сабантуй" (в переводе с татарского "свадьба/праздник плуга") традиционно проводили перед началом посевных работ. В настоящее время он знаменует их окончание веселым празднованием, на котором не утихают национальные песни и пляски, шуточные конкурсы и спортивные состязания. Татарскому народу удалось не только сохранить, но и обогатить эту красивую традицию, поэтому Сабантуй внесен в список шедевров культурного наследия ЮНЕСКО.

Татары издревле считали Сабантуй большим событием и готовились к нему заранее. Праздничные мероприятия вели старейшины, устанавливающие порядок проведения состязаний. Известное на весь мир татарское гостеприимство, национальная самобытность и добрый дух Сабантуя привлекают людей самых разных национальностей и вероисповеданий, объединяя и сближая их. Из года в год Сабантуй обогащается новым содержанием, но главное всегда неизменно — это праздник труда и дружбы народов.

(Автор: Вугар Иманов)

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