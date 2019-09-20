В Гахе прошел Фестиваль меда. Экология на страже здоровья семьи (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - В селе Лякит Гахского района прошел Фестиваль меда, сообщает Trend Life. Мероприятие прошло под девизом "Экология на страже здоровья семьи"

В празднике меда приняли участие пчеловоды и фермерские хозяйства Азербайджана, представившие экологически чистую продукцию. Цель проведения медового праздника – популяризация среди населения полезной продукции пчеловодства, развитие сельского хозяйства.

Большое количество различных видов и сортов меда - мягкие соты, маточное молочко, лечебный прополис (чем только не богат азербайджанский край) было представлено на фестивале. Гости получили возможность продегустировать и приобрести медовые продукты, различные кондитерские изделия из меда, посетить выставку и открытую ярмарку ремесел и сувениров ручной работы. А также получить исчерпывающую консультацию о полезных свойствах продуктов пчеловодства и их правильном употреблении. Были также проведены мастер-классы от пчеловодов и конкурс на лучший медовый торт, победителя в котором выбирали гости фестиваля. Гостям была представлена концертная программа с участием исполнителей и танцевальных коллективов.

Бадраддин Хасратов – самый известный пчеловод Азербайджана. Его хозяйство находится в живописном селе Лякит Гахского района. Фермер возглавляет Ассоциацию пчеловодов Азербайджана, а также является членом Всемирной ассоциации пчеловодов. Он говорит, что разведение пчел стало прибыльным бизнесом для жителей регионов, ведь пчеловодство является одним из поддерживаемых государством сфер сельского хозяйства.

В Азербайджане существуют около 600 видов медоносных растений, из которых почти 200, как источник нектара и цветочной пыльцы, создают еще большие природные возможности для расширения пчеловодства. Развитие пчеловодства благодаря данным возможностям может внести вклад в увеличение доходов сельского населения и обеспечение его занятости.

В целях развития пчеловодства в стране в последние годы был осуществлен ряд мер на государственном уровне. Принимаются целенаправленные меры в области расширения практики племенного пчеловодства, создания генофондных пчелиных хозяйств, усовершенствования системы контроля за качеством продукции пчеловодства, организации ярмарок выставки-продажи и пр. Как результат данных мер, наблюдается значительный рост в количестве пчелиных семей, производстве меда и другой продукции пчеловодства и экспорте меда.

(Автор: Вугар Иманов)

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