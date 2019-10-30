Азербайджанские исполнители самые популярные в Армении (ВИДЕО, ФОТО)

30 октября 2019 14:40 (UTC+04:00)

БАКУ/Trend Life/ - Первые места в чартах самых популярных песен в Армении "ТОП-100 Apple Music" заняли композиции азербайджанских исполнителей, сообщает Trend Life.

На первом месте – композиция дуэта Navai&Bahh Tee (Наваи Бекиров и Бахтияр Алиев) "Не приму и даром", на втором – Jony (Джахид Гусейнли) "Комета", а на четвертом HammAli (Александр Алиев) &Loc-Dog "Любимая песня".

Ранее, в "TOP 100 Армении iTunes" (рейтинг самых популярных песен в Армении), в тройке лидеров также оказались азербайджанские исполнители, на первом месте - Navai&Bahh tee " Не приму и даром", а на третьем - Jony "Комета".

Любовь армян к азербайджанской музыке известна с давних времен, в подтверждение тому известно множество фактов плагиата и откровенного воровства армянами азербайджанских мотивов, танцев, музыкальных произведений. Наши народные и эстрадные песни, различные произведения азербайджанского музыкального наследия до сих пор исполняются на свадьбах и прочих торжествах в Армении и других странах, где проводятся мероприятия армян. Армяне даже пытаются исполнять наше национальное достояние – мугам и искусство ашугов. А теперь, как видно, они без ума и от композиций наших рэперов.

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Юсиф Агаев.)

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  • Азербайджанские исполнители самые популярные в Армении (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанские исполнители самые популярные в Армении (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанские исполнители самые популярные в Армении (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанские исполнители самые популярные в Армении (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанские исполнители самые популярные в Армении (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанские исполнители самые популярные в Армении (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанские исполнители самые популярные в Армении (ВИДЕО, ФОТО)
  • Азербайджанские исполнители самые популярные в Армении (ВИДЕО, ФОТО)
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