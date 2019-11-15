Вкусный Узбекистан - золотой вояж азербайджанцев (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Представители Азербайджана добились успеха на Международном кулинарном чемпионате "Вкусный Узбекистан", об этом сегодня сказала на пресс-конференции в АМИ Trend заместитель директора Центра национальной кулинарии Джейран Аскерова. Чемпионат прошел 5-10 ноября в городе Ташкент, в нем приняли участие представители 30 стран мира, среди них – Азербайджан, США, Турция. Индия, Россия, Болгария и другие.

Кулинарный чемпионат прошёл при содействии Всемирной ассоциации сообществ шеф-поваров (WACS) и Всемирной исламской кулинарной ассоциации (WICS).

На открытии мероприятия были продемонстрированы азербайджанские танцы, которые исполнители представили в национальной одежде, предоставленной Азербайджанским Центром культуры имени Гейдара Алиева при посольстве нашей страны в Узбекистане.

Представители Азербайджана Таир Амирасланов (председатель жюри), Мубариз Гулиев, Сеймур Джавадов вошли в состав жюри Чемпионата. В конкурсе нашу страну представили повара – Салтанат Гасанова и Сеймур Джавадов.

По итогам чемпионата в индивидуальной категории Салтанат Гасанова завоевала золотую медаль в классе блюда из рыбы и "серебро" в классе вегетарианские блюда.

В командной категории – Салтанат Гасанова и Сеймур Джавадов в классе "Черный ящик" заняли первое место, завоевав кубок чемпионата и золотую медаль.

Наряду с этим под председательством Таира Амирасланова международная комиссия по проверке соответствия продукции нормам и требованиям стандарта халяль WICS провела инспекцию на заводе "Golden Corn". Комиссия ознакомилась с условиями производства на заводе, и взяла образцы продукции для исследования в лаборатории.

(Автор: Джани Бабаева )

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