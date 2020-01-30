В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)

30 января 2020 13:34 (UTC+04:00)

БАКУ /Trend Life/ - В Boulevard Hotel Baku 3 февраля в 17.00 пройдет церемония награждения Azerbaijan Best Awards, сообщили Trend Life организаторы.

Премия вручается с 2016 года вручается в различных номинациях за достижения в общественной жизни, образовании, медицине, бизнесе, культуре, искусстве, науке, архитектуре, спорте, индустрии моды и СМИ.

Среди нынешних лауреатов посол Египта Адель Ибрагим, посол Марокко Мухаммед Адиль Эмбарш, посол Индонезии Хуснан Бей Фанани, народные артисты Гамида Омарова, Ильхам Намиг Кямал, Ниса Гасымова, Фаик Агаев, заслуженный деятель искусств Фахрия Халафова, исполнители Чингиз Мустафаев, Эльдар Гасымов, Замиг Гусейнов, Гюнай Ибрагимли, Севда Яхъяева, Нура Сури, Хайям Нисанов, Диляра Кязымова, Натаван Хабиби, телеведущие Афаг Гянджали, Вюсаля Ализаде, Зюмруд Бадалова, Суна Касымоглу, спортсмены Эдуард Мамедов, Тофиг Мусаев, Махир Эмрели и другие.

На открытии гости пройдут по красной дорожке, будет представлена шоу-программа, модное дефиле, after party с DJ China. Организаторы – ABA Events, Агиль Мамиев и Ляман Мирталыблы.

Информационная поддержка – Trend.az, Day.az, Milli.az, Azernews.az

(Автор: Вугар Иманов)

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  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
  • В Баку пройдет звездная церемония награждения Azerbaijan Best Awards (ФОТО)
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