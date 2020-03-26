Скончался заслуженный художник Азербайджана Рашид Шариф

БАКУ/Trend Life/ - Сегодня скончался заслуженный художник Азербайджана, главный художник Азербайджанского государственного театра YUĞ Рашид Шариф (Гасанов), сообщает Trend Life.

Рашид Шариф работал в Государственном театре YUĞ со дня основания. Он брат заслуженного деятеля искусств, основателя театра, режиссера Вагифа Ибрагимоглу (1949-2011 годы).

На протяжении трудовой деятельности Рашид Шариф работал над оформлением около 50 театральных постановок, а также над оформлением спектаклей для зарубежных театров.

Рашид Шариф - родился 29 сентября 1953 года. С 1970 года по 1976 год проходил обучение в Художественном училище имени Азима Азимзаде. С 1989 года – художник-постановщик в Государственном театре YUĞ.

Рашид Шариф участвовал в ряде международных театральных фестивалей. Художественная деятельность Рашида Шарифа охватывает также графику, дизайн, плакат и т.д.

Напомним, что театр YUĞ был основан 18 октября 1989 года при Государственном академическом национальном драматическом театре большими мастерами искусства Вагифом Ибрагимоглу и Гасанагой Турабовым.

(Автор: Джани Бабаева)