Звезде Бродвея ампутировали ногу из-за осложнений, вызванных коронавирусом
БАКУ/Trend Life/ - Канадскому артисту, звезде Бродвея Нику Кордеро (Nick Cordero) пришлось ампутировать ногу после осложнений, вызванных коронавирусом.
Об этом сообщила супруга Кордеро - Аманда Кутс (Amanda Kloots), передает Trend Life со ссылкой на зарубежные СМИ.
Ник Кордеро был госпитализирован в одну из клиник Лос-Анджелеса 31 марта. Некоторое время он провел без сознания, подключенный к аппарату искусственной вентиляции легких. У артиста начали образовываться тромбы в сосудах, поэтому потребовалась ампутация правой ноги.
Ник Кордеро был занят в мюзиклах "Пули над Бродвеем", "Бронкская история". Артист был номинирован на театральную премию Tony.
(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)
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