Скончался сын Раджа Капура

Социум 30 апреля 2020 09:54 (UTC+04:00)
Скончался сын Раджа Капура

Болливудский актер Риши Капур умер в клинике в индийском Мумбаи на 68 году жизни, об этом, как передает Trend Life сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NDTV. Актер был болен раком.

Риши Капур - сын актера и режиссера Раджа Капура. Его называли последней звездой старшего поколения этой семьи, многие представители которой снимались в Болливуде.

Первую серьезную роль Риши Капур, которого в семье называли Чинту, сыграл в фильме своего отца "Мое имя Клоун" (Mera Naam Joker, 1970), в котором снимались и советские актеры, в том числе артисты цирка. Первый большой успех к молодому актеру пришел после роли в фильме "Бобби" (Bobby, 1973), режиссером которого также был его отец Радж Капур. Риши был признан тогда в Индии актером года. Традиционно Чинту играл роли важных для индийского кино романтичных влюбленных.

Зрителю Риши Капур знаком по фильмам "Мститель" (Barood, 1976) "Амар, Акбар, Антони" (Amar, Akbar, Antoni, 1977), "Любовный недуг" (Prem Rog, 1982), "Чандни" (Chandni, 1989), "Слепая любовь" (Fanaa, 2006) и другим.

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