Вот как молодежь Украины любит Азербайджан! Очень душевно! (ВИДЕО, ФОТО)

Социум 14 мая 2020 13:46 (UTC+04:00)
Вот как молодежь Украины любит Азербайджан! Очень душевно! (ВИДЕО, ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - В Киеве объявили победителей Всеукраинского конкурса видеоработ на тему "Что для меня значит Азербайджанский мультикультурализм?", организованного Бакинским международным центром мультикультурализма (БМЦК). Проект был приурочен к 97-летию со дня рождения общенационального лидера Азербайджана Гейдара Алиева, сообщила Trend Life куратор конкурса, член БМЦК Марина Гончарук.

Она отметила,что студенты были очень активными и креативными в подходе к выполнению творческого задания. Также университеты активно присоединились к информированию студентов конкурса про азербайджанский мультикультурализм.

"Я была очень рада тому, что в разных уголках Украины молодёжь много знает про Азербайджан и проявляет желание углублять свои знания о концепции азербайджанского мультикультурализма. Это показывает, что дружественные отношения двух стран в будущем будут только развиваться", - отметила Марина Гончарук.

Исполнительный директор БМЦК Ряван Гасанов подчеркнул, что мультикультурализм является неотъемлемой частью наследия великого лидера Гейдара Алиева.

"Приверженность Азербайджана политике мультикультурализма и толерантности остаётся неизменной. Страна является признанным маяком этой тенденции в мире, полном конфликтов идентичности, ненависти и нетерпимости. История и опыт нового времени показывают, что наилучшим противоядием в свете опасных вызовов и рисков остается вера в незыблемость идеалов, которые предполагают открытость, готовность поделиться своим опытом с остальным миром. Азербайджан доказал, что культурный плюрализм как явление представляет важный и незаменимый алгоритм, с помощью которого народы добиваются успешности в содружестве. В этом и содержится один из залогов успеха Азербайджана, который настроен на жизнь без конфликтов в неспокойном мире. Мировое сообщество столь здравый подход не только оценивает, но и поддерживает, потому что ключом к стабильности всегда были и останутся взаимопонимание, открытость и диалог - то, что ценил и поддерживал своей энергией, мудростью общенациональный лидер Азербайджана Гейдар Алиев", - отметил Гасанов.

Первое место в конкурсе заняла Юлия Гаврилко (Национальный педагогический университет имени М.П. Драгоманова), второе - София Назарова (Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко), третье разделили Давид Гогия и Эмиль Мусаев (Киевский национальный университет культуры и искусств). В десятку лучших также вошли Соломия Костенко (Тернопольский национальный экономический университет), Роман Попов (Киевский университет культуры), Владислав Захарчук (Тернопольский национальный экономический университет), Мария Сиваш (Киевский национальный университет имени Т.Г. Шевченко), Юлия Ярмолюк (Тернопольский национальный экономический университет), Марианна Волкова (Национальная музыкальная академия Украины имени П.И. Чайковского), Виталий Найда (Харьковский национальный университет внутренних дел). Финалисты будут удостоены почетных грамот и ценных призов.

Один из финалистов Давид Гогия поблагодарил БМЦК за тесное сотрудничество с украинской молодёжью и создание возможности для изучения концепции азербайджанского мультикультурализма, посещения международных школ в Азербайджане.

"Я, как украинский грузин, рад, что живу в толерантной среде, где все с интересом изучают концепцию азербайджанского мультикультурализма, говорят про межкультурный и межрелигиозный диалог. Я изучаю международные отношения и считаю, что такая информация очень важна. Я благодарен, что в рамках конкурса имел возможность рассказать о том, что он для меня значит", - отметил Давид Гогия.

А Марианна Волкова исполнила на народном украинском инструменте кобзе азербайджанскую народную песню "Сары гялин".

(Автор: Вугар Иманов. Редактор: Гюнель Зейналова)

Вот как молодежь Украины любит Азербайджан! Очень душевно! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вот как молодежь Украины любит Азербайджан! Очень душевно! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вот как молодежь Украины любит Азербайджан! Очень душевно! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вот как молодежь Украины любит Азербайджан! Очень душевно! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вот как молодежь Украины любит Азербайджан! Очень душевно! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вот как молодежь Украины любит Азербайджан! Очень душевно! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Image
Вот как молодежь Украины любит Азербайджан! Очень душевно! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вот как молодежь Украины любит Азербайджан! Очень душевно! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вот как молодежь Украины любит Азербайджан! Очень душевно! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вот как молодежь Украины любит Азербайджан! Очень душевно! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вот как молодежь Украины любит Азербайджан! Очень душевно! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Вот как молодежь Украины любит Азербайджан! Очень душевно! (ВИДЕО, ФОТО) - Gallery Thumbnail
Тэги:
Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
В Армении за сутки выявили 142 случаев заражения COVID-19
В Армении за сутки выявили 142 случаев заражения COVID-19
Экспорт и импорт Грузии падает
Экспорт и импорт Грузии падает
Пенсии в Грузии будут расти ежегодно: инициатива правительства уже в парламенте
Пенсии в Грузии будут расти ежегодно: инициатива правительства уже в парламенте
Loading Bars
Лента новостей
В Баку незначительно выросли цены на коммерческие объекты и земельные участки Бизнес 14:38
ТОП-5 торговых партнеров Азербайджана Бизнес 14:31
В Азербайджане опубликовано завтрашнее расписание телеуроков по профобразованию Общество 14:27
На оружейном заводе в Болгарии произошел взрыв Европа 14:23
В Азербайджане обнародовано расписание школьных телеуроков на 15 мая Общество 14:20
В Баку незначительно подорожало вторичное жилье Бизнес 14:19
Значительно возросло число поездок из Турции в Азербайджан с целью трудоустройства Турция 14:16
Туркменистан и Россия обсудили вопросы активизации экономического сотрудничества Бизнес 14:15
Большинство хакерских атак приходится на корпоративных пользователей ИКТ 14:08
Медикам в Италии будут дополнительно выплачивать до €2 тыс. в месяц во время пандемии Европа 14:07
Сиявуш Новрузов: В Азербайджане все ресурсы мобилизованы на борьбу с коронавирусом Политика 14:03
Минтруда Азербайджана цифровизирует еще 15 услуг населению ИКТ 14:00
Сальдо внешнеторгового оборота Азербайджана выросло Финансы 13:54
Выплата помощи в размере 190 манатов завершится до конца мая - минтруда Азербайджана Общество 13:49
Вот как молодежь Украины любит Азербайджан! Очень душевно! (ВИДЕО, ФОТО) Социум 13:46
Состоялась видеоконференция с участием диаспоры Азербайджана в Австралии и Новой Зеландии (ФОТО) Общество 13:41
В Азербайджане увеличилось производство альтернативной энергии Энергетика 13:39
Почти во всей Японии досрочно сняли режим ЧС Европа 13:35
Азербайджан наращивает производство электроэнергии Энергетика 13:31
Завтра в Баку до 22 градусов тепла Общество 13:30
Азербайджан может экспортировать медицинские маски и защитную одежду – Репортаж с предприятия в Сумгайыте (ФОТО/ВИДЕО) Общество 13:29
Два проекта по $500 млн готовит Всемирный банк в Казахстане Казахстан 13:25
Консорциум TAP о прогрессе в строительстве газопровода Энергетика 13:25
Как девушка из азербайджанского села Хыналыг искала в Санкт-Петербурге мужа (ФОТО) Культура 13:17
Ферганская область Узбекистана стала свободной от коронавируса территорией Узбекистан 13:14
В Баку завершена установка более 580 лифтов в жилых домах Общество 13:11
В Испании за сутки из-за коронавируса умерли 217 человек Европа 13:11
Более половины экспорта Азербайджана приходится на продукцию частного сектора Финансы 13:07
Fitch Ratings о рейтинге Expressbank Финансы 13:05
Еврокомиссия изучит законность экстренных мер, принятых странами ЕС для борьбы с пандемией Европа 13:04
Обнародованы показатели экспорта нефтепродуктов в Азербайджане Энергетика 13:02
Экзаменационный центр Азербайджана запустил услугу по отмене подтвержденного электронного заявления Общество 13:02
ОАЭ и Туркменистан обсудили активизацию инвестиционного сотрудничества Финансы 12:55
Обнародована повестка дня очередного заседания Милли Меджлиса Политика 12:44
Одежда - 9/10-ых красоты, или Национальные азербайджанские костюмы (ФОТО) Стиль 12:42
В транспортных средствах регионов Азербайджана устанавливаются прозрачные перегородки Общество 12:38
Хикмет Гаджиев: Период пандемии - это время не для самоизоляции стран, а для глобальной солидарности Политика 12:29
Президент Ильхам Алиев выделил средства на улучшение водоснабжения в Гусарском районе Политика 12:28
«Самрук-Казына» обеспечил заказами бизнес Казахстана на сумму 3 трлн тенге Казахстан 12:26
Организация по запрещению ядерных испытаний и Туркменистан планируют расширить сотрудничество Бизнес 12:11
МЭА улучшило прогноз по спросу на нефть в 2020 году Энергетика 12:10
Baku City Circuit о приобретенных билетах на Гран-При Азербайджана Формулы-1 Общество 12:06
Азербайджан увеличил экспорт газа Энергетика 12:05
В январе-апреле Франция сократила импорт кожаных изделий из Турции Турция 12:00
Хикмет Гаджиев: Азербайджан показал стратегический подход к решению эпидемиологической проблемы Политика 11:59
Али Керимли тонет в омуте лицемерия и лжи - "Политшоу представляет" - (Видеопроект) Политика 11:58
Франция увеличила импорт цемента из Турции Турция 11:52
В Азербайджане для устраивающихся на работу учителей не предусмотрен экзамен по логике Общество 11:50
В Азербайджане улучшаются условия аграрного кредитования Финансы 11:48
Сергей Марков: Цель героизации Нжде и других пособников нацистов - это создание политической платформы военных преступников (Интервью) Политика 11:48
Обнародованы данные экспорта кожаных изделий из Турции в Азербайджан Турция 11:42
ГЭЦ Азербайджана приступает к проведению международных экзаменов Общество 11:42
АЖД: В Азербайджане среди перевозимых грузов превалирует продукция ненефтяной отрасли Транспорт 11:41
В Японии из-за коронавируса собираются принять второй дополнительный бюджет Другие страны 11:38
История Азербайджана в ста экспонатах Культура 11:36
МЧС Азербайджана провело совещание в связи с пожаром в ТЦ EuroHome (ФОТО) Происшествия 11:27
Саудовская Аравия в июне наполовину сократит поставки нефти в США и Европу Арабские страны 11:24
Комитет парламента Азербайджана обсудит вопрос отмены ограничений в регионах в связи с коронавирусом Политика 11:19
Хикмет Гаджиев: Своей воинственной риторикой Армения подрывает работу сопредседателей МГ ОБСЕ Нагорно-карабахский конфликт 11:13
Fitch Ratings о рейтинге Межбанка Азербайджана Финансы 11:09
В январе-апреле 2020 года Турция увеличила экспорт цемента в Азербайджан Турция 11:03
В Армении за сутки выявили 142 случаев заражения COVID-19 Армения 11:02
В январе-апреле Азербайджан сократил импорт стали из Турции Турция 10:50
Туркменистан и Узбекистан активизируют сотрудничество в сфере предпринимательства Бизнес 10:45
Азербайджанская нефть подорожала Энергетика 10:31
Азербайджан экспортирует лук в арабские страны Экономика 10:20
В марте Турция увеличила товарооборот с США Турция 10:09
Новая Зеландия выделит более $30 млрд на поддержку экономики после пандемии Другие страны 10:07
В январе-марте поездки с целью трудоустройства из Турции в Узбекистан сократились более чем наполовину Турция 10:05
Нефть дорожает на фоне неожиданного снижения запасов сырья в США Энергетика 10:04
Пандемия коронавируса вызвала подорожание земельных участков в Баку Экономика 10:02
В Узбекистане число заболевших коронавирусом достигло 2620 Узбекистан 10:00
У берегов Камчатки произошло сильное землетрясение Россия 09:57
Экспорт и импорт Грузии падает Грузия 09:55
Узбекистан частично возобновит внутреннее авиа- и железнодорожное сообщение Узбекистан 09:47
Азербайджанская армия проведет широкомасштабные оперативно-тактические учения Политика 09:46
ВС Армении 27 раз нарушили режим прекращения огня Нагорно-карабахский конфликт 09:36
Золото в Азербайджане подорожало Финансы 09:36
Дезинфицирующие растворы не оказывают негативного влияния на человеческий организм – Акиф Мамедов Общество 09:27
Внешнеполитический курс Азербайджана отвечает всем требованиям времени - украинский эксперт Политика 09:24
Курс маната по отношению к мировым валютам на 14 мая Финансы 09:21
Шабнам Гасанова: Идеология фашизма - это пропаганда, передаваемая в Армении из поколения в поколение Политика 09:20
В Индии 50 человек пострадали в ДТП Другие страны 09:19
Великобритания планирует снизить пошлины на импорт сельхозпродукции из США Европа 09:15
В Таиланде за сутки зафиксировали один случай заражения коронавирусом Другие страны 09:11
Минтранспорта о проекте превращения Азербайджана в региональный транспортный хаб Транспорт 08:57
Иранские наборы для диагностики коронавируса прибыли в Германию Иран 08:49
Южная Корея отправила в КНДР дезинфицирующие средства на $81 тыс. Другие страны 08:43
Индонезия столкнулась с дефицитом донорской крови из-за распространения коронавируса Другие страны 08:33
В Кыргызстане от COVID-19 вылечились 735 пациентов Кыргызстан 08:16
Генсек ООН призвал правительства уделить внимание мерам психологической поддержки граждан В мире 07:56
Парки Йеллоустон и Гранд-Каньон откроют для посетителей в середине мая В мире 07:32
Boeing поставит Саудовской Аравии более 1 тыс. ракет Арабские страны 07:02
Гендиректор ВТО планирует покинуть свой пост раньше срока В мире 06:43
США будут добиваться в СБ ООН продления оружейного эмбарго в отношении Ирана США 06:13
Власти Китая за сутки выявили три случая заражения коронавирусом Другие страны 05:50
Первый пуск ракеты Ariane 6 могут перенести на 2021 год В мире 05:29
Макгрегор выразил поддержку Нурмагомедову в связи с болезнью отца В мире 04:00
Трамп намерен изучить законопроект о санкциях против Китая из-за коронавируса США 03:43
В Турции произошло землетрясение Турция 03:15
Все новости