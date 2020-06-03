Режиссер из Чехии поддержал Азербайджан в борьбе с коронавирусом (ВИДЕО)

БАКУ/Trend Life/ - Молодой азербайджанский режиссер, директор Международного фестиваля анимационных фильмов ANİMAFİLM (Баку), проживающий в Чехии Рашид Агамалыев обратился к соотечественникам c призывом соблюдать правила карантинного режима, сообщает Trend Life.

"У нас в Праге c 25 мая разрешили ходить без масок, в школах начались занятия, работа возобновилась… Здесь все в принципе нормализуется, и это во многом благодаря тому, что чешские граждане очень ответственно подошли ко всем ограничениям, связанным с безопасностью людей, соблюдая все предписания. Поэтому призываю граждан Азербайджана очень ответственно подойти к этому вопросу", - сказал Агамалыев, добавив, что в Чехии также была оказана хорошая финансовая поддержка со стороны государства мелким предпринимателям.

Он также отметил, что организационный комитет продолжает работу по подготовке к фестивалю ANİMAFİLM.

"Что касается меня, то мы продолжаем готовиться к III Международному фестивалю ANİMAFİLM, который пройдет в октябре в Баку", - добавил он, выразив надежду, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в мире к тому времени поменяется в лучшую сторону.

Напомним, что III Международный фестиваль анимационных фильмов ANİMAFİLM должен состояться 14-18 октября 2020 года в городах Баку и Шеки.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Гюнель Зейналова)