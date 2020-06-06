Азербайджанская художница избрана заместителем председателя Общества охраны природы (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Художница и общественный деятель Милена Набиева избрана заместителем председателя Общества охраны природы Азербайджана, сообщили Trend Life в пресс-службе организации.

5 июня президиум центрального совета Общества охраны природы Азербайджана провел онлайн-встречу участников по случаю 53-й годовщины со дня его основания. В ходе встречи был сделан отчет о проделанной работе, представлены новые члены организации. Было отмечено, что за последние три года во всех регионах страны были проведены мониторинги, высажено около 10 тысяч деревьев, а также проведены акции по очистке побережья рек Куры и Аракса.

"Охрана природы и окружающей среды в настоящее время является актуальным вопросом. В условиях глобализации, расширения производственных мощностей, увеличения выбросов опасных, отравляющих воздух отходов вопросами защиты природных объектов занимаются как на уровне организаций, так и в государственном и мировом масштабах. Богатая флора и фауна Азербайджана, потрясающая по своему великолепию природа всегда очаровывали как жителей страны, так и гостей. Для меня большая честь стать частью имеющего славные традиции Общества охраны природы Азербайджана", – сказала Trend Life Милена Набиева.

Напомним, что Общество охраны природы Азербайджана было создано в 1967 году выдающимся общественно-политическим деятелем, ученым-почвоведом, академиком Гасаном Алиевым. После кончины академика Обществом руководил Сабир Исрафилов, а с 2017 года эту деятельность осуществляет Зураб Исрафилов.

(Автор: Вугар Иманов)