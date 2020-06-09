Мы оказывали помощь иностранным гражданам, которые не могли выехать в свои страны – народная артистка Мелекханым Эйюбова

БАКУ/Trend Life/ - Каждый гражданин должен соблюдать режим карантина, чтобы не способствовать широкому распространению коронавируса, сказала сегодня Trend Life известная исполнительница мугама, доцент Азербайджанского государственного университета культуры и искусств, народная артистка Мелекханым Эйюбова.

"Президент Азербайджана Ильхам Алиев сам носит защитную маску и это является для всех примером. Благодаря неустанной деятельности главы государства стране удается преодолевать пандемию с наименьшими потерями. Но постоянно увеличивающееся в последнее время количество зараженных вследствие недисциплинированности и безответственности ряда граждан вызывает очень серьёзное беспокойство. В этот тяжелый период жизни, когда во всем мире пандемия коронавируса внесла серьёзные коррективы во все сферы жизнедеятельности, применяется множество строгих ограничений, страдает все население планеты. Наш народ должен показать свою мудрость и следовать необходимым рекомендациям, способствующим скорейшему решению проблемы. В эти дни вместе с коллегами и друзьями стараемся поддержать людей творчеством, а также оказывать малообеспеченным семьям посильную помощь. Мы также оказывали помощь иностранным гражданам, которые не могли выехать в свои страны. Все это показывает лучшие качества нашего народа. И меня очень радует наша солидарность в этих делах", – отметила Мелекханым Эйюбова.

По словам ханенде, затягивание режима карантина серьёзно влияет не только на экономику и материальное положение граждан, но и на их психологическое состояние.

"Ношение масок, социальная дистанция, использование дезинфицирующих средств – все это направлено на благо и защиту здоровья населения. Конечно, многим очень трудно, и сегодня необходимо проявить все самые высокие человеческие качества, свойственные нашему народу. К сожалению, есть такая категория людей, которая не только в дни пандемии, но и в обычной жизни создает другим проблемы, не выполняет требований общественности, нарушает закон. Таких людей нельзя считать нормальными. Чтобы не выполнять требования они приводят различные доводы. А в реальности способствуют затягиванию режима карантина. Очень надеюсь на скорое решение проблемы в стране, зависящее от каждого из нас. От каждого! Да поможет нам Всевышний!", - добавила Эйюбова.

(Автор: Вугар Иманов)