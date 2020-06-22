Возвращение к качественному образованию зависит от каждого гражданина – заслуженная артистка Этери Джафарова (ФОТО)

БАКУ /Trend Life/ - Проведение образовательного ообучения онлайн вследствие пандемии коронавируса в сфере танцевального искусства и во многих областях не столь эффективно, как при непосредственном контакте с учащимися. Поэтому консолидация сил общества в борьбе с коронавирусом и скорейшее решение проблемы, возвращение к качественному образовательному процессу зависит от каждого гражданина, сказала сегодня Trend Life преподаватель Бакинской хореографической академии, экс-ведущая солистка Азербайджанского государственного ансамбля танца, заслуженная актриса Этери Джафарова.

"Пандемия коронавируса и режим карантина серьёзно ударили по образовательному процессу. Передавать эффективно знания в сфере танцевального искусства посредством занятий онлайн очень трудно, так как необходимо непосредственно в тренировочном зале общаться, показывать примеры и устранять ошибки учащихся. В азербайджанском народном танце, особенно женском, огромное значение имеет пластика, мимика и жесты, рассказывающие о самых сокровенных эмоциях и впечатлениях человека, положение рук, кистей, даже пальцев. Каждый жест означает определенный порыв души - радость, боль, влюбленность, кокетство, смущение. Все это бесспорно лучше показывать и обучать этому вживую. Эта особенность нашего искусства, передача опыта подрастающему поколению. Научить грамотно танцевать очень сложно. Есть дети, которые все схватывают налету и есть менее талантливые, которым приходится по несколько раз показывать одни и те же движения", - отметила она.

По словам преподавательницы, государством предпринимаются самые необходимые меры по предотвращению массового распространения коронавируса, и от социальной ответственности каждого гражданина зависит скорейшее решение проблемы.

"Есть люди, которые как-бы ни хотели отрицать и приводили различные доводы, должны, наконец, осознать реальную опасность коронавируса и необходимо соблюдать все требования карантина. Весть мир страдает от этой проблемы, вакцины до сих пор нет, лечение очень сложное. Ежедневный показатель числа зараженных в нашей стране уже подошел к пятисотой отметке, количество жертв более 150, причем ежедневная разница между выздоровевшими и заболевшими показывает существенный перевес не в нашу пользу. В настоящее время в больницах особого режима продолжается лечение около шести тысяч человек. В это непростое время надо беречь себя и близких, по мере возможности соблюдать социальную дистанцию и обязательные правила карантина", - добавила Этери Джафарова.

(Авторы: Вугар Иманов)