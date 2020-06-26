Дети поздравляют солдат и офицеров Азербайджана (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - При поддержке министерства образования Азербайджана певец Эльнур Мамедов, воспитанники детского театра Çiçəyim и Центра детского и молодежного развития №3 представили клип "С нашей армией мы сильнее!", посвященный Дню Вооруженных сил - 26 июня, сообщает Trend Life.

Напомним, что решением правительства Азербайджанской Демократической Республики от 26 июня 1918 года был создан Особый корпус. Это решение стало юридическим основанием первого демократического правительства на мусульманском Востоке для создания своей армии. Вслед за этим решением правительством был издан указ о воинской обязанности в стране - призыве в армию. За короткое время Азербайджан достиг весомых результатов в строительстве армии. Национальная армия Азербайджана неоднократно и успешно отбивала агрессивные нападения армянской армии.

После восстановления государственной независимости, 9 октября 1991 года Верховный Совет Азербайджанской Республики принял закон о создании армии. Согласно указу Президента Азербайджана от 22 мая 1998 года 26 июня был объявлен Днем Вооруженных сил. Отметим, что 26 июня 2011 года в связи с Днем Вооруженных сил и 20-летием восстановления независимости и 26 июня 2013 года в связи с 95-летием Вооруженных сил Азербайджана в Баку состоялись военные парады.

(Автор: Вугар Иманов)