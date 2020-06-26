Правильная просветительская работа очень важна для борьбы с коронавирусом – проректор БХА Сонаханым Ибрагимова

БАКУ /Trend Life/ - Правильная просветительская работа очень важна для борьбы с коронавирусом, сказала Trend Life проректор по науке и творчеству Бакинской хореографической академии, доктор философии по искусствоведению, заслуженный деятель искусств Сонаханым Ибрагимова.

"Государством предпринимаются все шаги по предотвращению массового распространения коронавирусной инфекции. К большому сожалению, вследствие систематического нарушения режима карантина, а также социальной безответственности ряда граждан за последние недели произошло резкое увеличение числа зараженных, чтобы вызывает крайнюю тревогу. За последние дни ежедневный прирост зараженных составляет более 500 человек, количество лечащихся в больницах достигает семи тысяч, в целом от коронавируса скончались 180 человек. Благодаря очень тяжелому труду наших врачей удалось вылечить более восьми тысяч заражённых. Я и моя семья строго следуем соответствующим предписаниям карантинного режима. Закон необходимо соблюдать всем. Сегодня особенно важно усиление просветительской деятельности среди населения. Я как педагог могу сравнить эту ситуацию с образовательным процессом – ученики разные, и во многом именно благодаря правильному донесению материала происходит его усвоение", - отметила Сонаханым Ибрагимова.

По словам проректора, в СМИ и на телеканалах идет активная пропаганда борьбы с коронавирусом, который стал проблемой всего человечества, и мнения специалистов в этой области являются определяющими.

"Во время социальной самоизоляции я создала интересный онлайн-проект "Мы есть и мы вместе", который направлен на творческий и образовательный процесс учащихся. Но пандемия коронавируса нанесла большой вред образовательному процессу, и занятия онлайн, особенно в нашей сфере – хореографическом искусстве, вопрос непростой, и это не дает должного эффекта, так как необходим непосредственный контакт с учащимися, нужны занятия в залах с участием преподавателей. Поэтому ждем скорейшего завершения пандемии, чтобы вновь обучать и воспитывать наших талантливых студентов во имя будущего нашей культуры и искусства", – добавила Сонаханым Ибрагимова.

(Автор: Вугар Иманов)