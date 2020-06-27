Пожилые люди, нарушая режим карантина, подают молодежи дурной пример - заслуженный артист Вахид Алиев

БАКУ/Trend Life/ - Пожилые люди, вместо того, чтобы быть правильным ориентиром для молодежи, сами нарушают карантин, подавая им дурной пример, сказал сегодня Trend Life известный актер театра и кино, актер Азербайджанского государственного театра юного зрителя, заслуженный артист Вахид Алиев.

"Предпринятые государством меры по предотвращению массового распространения коронавируса неоценимы. Еще раз повторяю – неоценимы! И необходимо обладать элементарной человеческой благодарностью, чтобы осознавать это. Лучшие больницы страны отданы на лечение больных коронавирусом, возводятся медицинские модульные больницы, обеспеченные необходимым оборудованием, гостиницы отданы под содержание людей на карантине, населению оказывается социальная поддержка, проводятся благотворительные акции для малообеспеченных семей. Что еще государство должно сделать? Посмотрите на тяжелое положение в других странах, где тысячи погибших, и сравните с нашим. Пусть каждый для себя сделает хоть десятую часть того, что делает государство в это трудное время, я имею ввиду, соблюдает карантинный режим. Государство заботится о каждом из нас. Например, мы - актеры театра - уже четыре месяца не работаем, но продолжаем получать зарплату. И не только мы, но и в других сферах все так же. Это нужно осознавать и придерживаться всех правил карантина, быть благодарными. А те, кто постоянно нарушает их и не думает о себе и близких, пусть хотя бы проявят уважение к окружающим", – отметил Алиев.

По словам актера, в эти тяжелые дни пандемии социальная ответственность приобретает очень важное значение для борьбы с коронавирусом, численность зараженных которым резко повысилась за последние недели.

"В первую очередь, обращаюсь к таким же пожилым людям, как я. Подумайте о будущем своих детей и внуков, берегите молодежь. Зачем они устраивают посиделки во дворах, причем без масок, сидят вплотную друг к другу. Неужели не видят и не знают, что основными жертвами являются именно пожилые люди, как мучаются они в больницах? Возраст человека еще не говорит о его мудрости, необходимо быть полезным своим семьям и обществу. Во-вторых, обращаюсь к молодежи. Мои дорогие! Мы свою жизнь почти прожили, так подумайте о себе и проявляйте уважение к старшим, не допускайте, чтобы из-за вашей безответственности и недисциплинированности они попали на больничную койку. У нас есть прекрасная пословица: "Можешь быть без хлеба, но без аксакалов не проживешь". Если будете терять своих аксакалов, как после этого будете жить?! Берегите себя и будьте здоровы!", - добавил Вахид Алиев.

(Автор: Вугар Иманов)