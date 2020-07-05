Скончался заслуженный артист Азербайджана Тофиг Гусейнов (ФОТО)

БАКУ/Trend Life/ - На 72 году жизни после продолжительной болезни от онкологического заболевания скончался ведущий актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, обладатель президентской премии, заслуженный артист Тофиг Гусейнов, сообщили Trend Life в пресс-службе театра.

По завещанию, актер будет похоронен рядом с могилами отца и матери на кладбище в Хырдалане.

Тофиг Гусейнов родился 24 июня 1949 года в Баку. Выпускник факультета актера драмы и кино Азербайджанского государственного института искусств. Сыграл множество ярких образов на различных театральных сценах страны (Иреванский драматический театр, ТЮЗ), телеспектаклях, более пятнадцати фильмах. С 2001 года работал в Аздраме, воплотив образы в произведениях азербайджанских и зарубежных классиков.

Allah rəhmət eləsin

(Автор: Вугар Иманов)