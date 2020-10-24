Усния Мурватова представила проект "Ali Baş Komandan Milli Qəhrəman" (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Актриса Бакинского муниципального театра, заслуженная артистка Азербайджана Усния Мурватова представила видеопроект, посвященный Верховному главнокомандующему Вооруженными силами Азербайджана, Президенту Ильхаму Алиеву и доблестной азербайджанской армии, сообщает Trend Life.

В ходе проекта Усния Мурватова прочитала стихотворение "Ali Baş Komandan Milli Qəhrəman" поэта, члена Союза писателей Азербайджана Наджмеддина Мурватова.

"Во главе с Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Азербайджана, Президентом Ильхамом Алиевым наша доблестная армия ведет освободительную борьбу за наши исконные земли. Азербайджанский народ с огромным воодушевлением каждый раз встречает новости об освобождении от оккупации наших населенных пунктов, сел и районов. Весь Азербайджан поддерживает дальновидную политику, проводимую Президентом Ильхамом Алиевым. Славные сыны Родины – азербайджанские военнослужащие с честью и гордостью освобождают нашу землю от армянских оккупантов. Карабах – это Азербайджан!", - сказала Мурватова.

Заслуженная артистка Азербайджана подчеркивает, что она гордится своей страной, Президентом и мужественными военнослужащими. По ее словам, реализацию данного проекта она считает своим долгом.

Над видеопроектом работали - звукорежиссер Агамалик Аббасзаде, монтажер Рузи Гасымзаде.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)