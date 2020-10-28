Кто из вас, родителей, может назвать детоубийство армянами в Азербайджане – нормой? Поэтесса из Великобритании обратилась к ООН и Минской группы ОБСЕ (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Известная азербайджанская поэтесса, гражданка Великобритании Нигяр Гасанзаде в обратилась к наблюдателям Минской группы ОБСЕ, ООН и мировой общественности с осуждением варварской агрессивной политики Армении, которая чинит полный фашисткий беспредел на территории Азербайджана при полном попустительстве международных структур, сообщает Trend Life.

"Ответьте мне, господа наблюдатели. Кто из вас, здравых родителей, может заставить своего несовершеннолетнего ребенка взять в руки оружие, чтобы стать убийцей? Или погибнуть, дабы противопоставить трупам азербайджанских детей, взорванными в мирных городах в своих домах, в своих постелях, в объятиях своих семей, на своей земле? Армянские террористические войска обогащают свои ряды несовершеннолетними детьми. Кто из вас, родителей, может назвать это детоубийство – нормой? Мы стонали все эти дни, выкапывая трупы наших детей из-под обломков взорванных мирных городов. А Армения тем временем, нарушая все международные нормы и конвенции ОНН, привлекает в свои ряды несовершеннолетних детей. Речь идет о конвенции ООН о правах ребенка 1990 года, статья номер 38, в которой говорится, что государства - участники принимают все возможные меры для обеспечения того, чтобы лица, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали прямого участия в военных действиях. Участие таких детей в военных действиях является военным уголовным преступлением. Сегодня, закрывая глаза на собственные соглашения, Генеральная ассамблея ООН ставит под сомнение свою репутацию и авторитет", - сказал Нигяр Гасанзаде.

С 27 сентября в результате обстрела вооруженными силами Армении азербайджанских населенных пунктов погибли около 90 гражданских лиц, из них много женщин и детей, около четырехсот раненных, разрушено более 3000 гражданских и жилых объектов, частных домов.

Нигяр Гасанзаде - член Союза писателей Азербайджана и Международного литературного общества РЕN, лауреат национальных и международных премий, руководитель проекта "Söz" при Министерстве культуры Азербайджана. Участница международных поэтических фестивалей и литературных вечеров в Европе. Стихи публиковались в литературных изданиях Великобритании, Германии, Италии, Турции, США, Канады, Австралии, Польши, Венгрии, России, Израиля, Египта и других стран. Произведения вошли в антологию Russian Women Poets, вышедшую как один из выпусков журнала Modern Poetry in Translations (Великобритания), а также - в антологию 70 русских женщин-поэтов XX века – Russian Women Poets (издательство Carcanet, США). Ее имя было включено в список 10-ти лучших зарубежных поэтов 2009 года, проживающих в Великобритании (в 2000-2014 годах жила и работала в Лондоне). Сочинения Нигяр Гасанзаде в авторском исполнении входят в аудиоархивы Британской библиотеки.

(Автор: Вугар Иманов)