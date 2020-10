Режиссер из США: Pray for Ganja, Barda, Terter, Aghjabadi (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Режиссер из США, общественный деятель, наш соотечественник Эльмар Байрамов представил видеопроект "Pray for Ganja, Barda, Terter, Aghjabadi", выразив протест бесчеловечным обстрелам ВС Армении запрещенными баллистическими ракетами и кассетными бомбами мирных городов и сел Азербайджана, в результате которых есть многочисленные жертвы, сообщает Trend Life.

Начиная с 27 сентября вооруженные силы Армении, грубейшим образом нарушая нормы и принципы международного права, Женевские конвенции от 1949 года и Дополнительные протоколы к ним, постановления и резолюции Совета безопасности ООН, а также требования объявленного гуманитарного режима прекращения огня, умышленно взяв на прицел мирное население Азербайджана, наносят ракетные и артиллерийские удары по находящимся далеко от зоны конфликта городам и районам. В результате около 90 погибших, среди которых множество детей и женщин, около 400 раненых, многочисленные разрушения гражданских объектов, жилых домов, школ и детских садов.

В частности, в результате ударов баллистическими ракетами армянских ВС 4, 11 и 17 октября Гянджи, второго по величине города Азербайджана, погибли 26 человек, в том числе 10 женщин и 6 детей, еще 138 человек получили ранения. А 28 октября в результате ударов кассетными бомбами по центру Барды скончались 21 человек, включая пять женщин, а 70 человек, в том числе восемь детей и 15 женщин, получили ранения различной степени тяжести. Объектам городской гражданской инфраструктуры, жилым зданиям, памятникам истории и культуры, а также транспортным средствам нанесен значительный ущерб.

Эльмар Байрамов с 2017 года живет и работает в Нью-Йорке (США). Его фильмы "Oops", "Let Me Run" (Позволь мне бежать), "Quarantine on an American" (Карантин по-американски) были удостоены международных премий в США и Канаде.

(Автор: Вугар Иманов)