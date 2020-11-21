В Агдамской мечети, спустя 27 лет, совершен намаз (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В освобожденном от армянских оккупантов городе Агдаме, спустя 27 лет, прозвучал азан и совершен намаз в Агдамской мечети, сообщает Trend Life.

Агдамская мечеть построена зодчим Кербалаи Сефи-ханом Карабаги в 1868-1870 годах. Она имеет присущую мечетям Карабахского региона организацию внутреннего пространства — членение каменными колоннами на двухэтажные галереи и использование купольного перекрытия. В ходе первой Карабахской войны в 90-х годах почти весь Агдам был разрушен. Среди городских строений здание мечети является одним из наиболее сохранившихся.

Напомним, что вооруженные силы Армении 23 июля 1993 года оккупировали большую часть территории Агдамского района. В результате военной агрессии, продолжавшейся до 12 мая 1994 года, армянам удалось оккупировать 846,7 квадратных километров территории Агдамского района, то есть 77,4 процентов от общей площади. В кровопролитных боях за Агдам в течение более 5 лет 5897 человек стали шехидами, 3531 человек стал инвалидом, 1871 ребенок потерял родителей. Более 126 тысяч жителей Агдама были вынуждены покинуть свои дома. В Агдаме много архитектурных и культурных памятников с древней историей. В Агдамском районе расположены: мавзолей эпохи XIX века, мавзолей Ханоглу, мавзолей Панах-хана, особняк Панах-хана, два сундукообразных памятника, крепость эпохи XV века Сардаба и Хатем Малик, мечеть Джума и мечеть Шахбулаг.

Согласно трехстороннему заявлению, подписанному Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном 10 ноября 2020 года, Агдамский район передан Азербайджану 20 ноября.

(Автор: Вугар Иманов)