В Кербела открылась большая фотовыставка, посвященная памяти шехидов Карабахской войны (ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - В иракском городе Кербела в Бейнел-Харамэйн, находящимся между мечетями Имам Хусейна и Хазрета Аббаса, прошло большое мероприятие, посвященное памяти шехидов Карабахской войны и мирных жителей, жертв армянской агрессии, сообщили Trend Life организаторы.

На мероприятии организованном азербайджанскими студентами, обучающимися в городе Наджаф, были представлены фотографии шехидов Отечественной войны, мирных жителей Азербайджана, ставших жертвами в результате бомбовых ударов ВС Армении по города и селам страны, оскверненных и разрушенных армянскими агрессорами мусульманских мечетей, уничтоженного национального культурного наследия нашего народа.

Выступившие рассказали об истории почти 30 летней оккупации армянскими агрессорами 20 процентов территории Азербайджана, о справедливой войне государства за восстановление территориальной целостности. Было отмечено, что Азербайджан исторически является мультикультуральной и толерантной страной, внесшей большой вклад в развитие культурной жизни Востока. В частности, Мухаммед Физули - один из самых выдающихся поэтов и мыслителей азербайджанского народа XVI века, могила которого находится вблизи мечети Имама Хусейна в Кербеле. Свои поэтические и философские произведения Физули писал на азербайджанском, фарсидском и арабском языках, благодаря чему его творчество было и остается популярным у большинства народов Ближнего и Среднего Востока.

В мероприятии приняли участие общественные и духовные лидеры, представители дипломатических миссий и диаспорских организаций, деятели культуры, науки и образования, которые почтили память шехидов Карабахской войны и мирных жителей, жертв армянской агрессии.

Сегодня в Азербайджане чтят память шехидов, отдавших свои жизни во имя защиты территориальной целостности Родины в борьбе с агрессией Армении. Светлая память шехидов Отечественной войны, отдавших жизни во имя защиты Родины, сегодня в 12:00 была почтена минутой молчания. Во всех мечетях, церквях и синагогах страны прошли церемонии почтения памяти шехидов.

Во второй Карабахской - Отечественной войне погибли 2783 военнослужащих Вооруженных сил Азербайджана. Продолжаются работы по установлению методом анализа ДНК личности 103 погибших военнослужащих. Более 100 азербайджанских военнослужащих считаются пропавшими без вести. Принимаются необходимые меры по их поиску и информированию их семей. В настоящее время в медицинских учреждениях на лечении находятся 1 245 военнослужащих.

Да упокоит Аллах души всех шехидов и скорейшего исцеления раненым военнослужащим!

(Автор: Вугар Иманов Редактор: Наталья Кочнева)