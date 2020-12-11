Азербайджанские скульпторы увековечили память шехидов (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Азербайджанская государственная картинная галерея на своей странице в Facebook разместила видеоролик, в котором представлены работы молодых азербайджанских скульпторов, сообщает Trend Life.

Азербайджанские скульпторы в своих работах увековечили историческую Победу и память шехидов, славных сынов Родины, отдавших свои жизни во имя территориальной целостности Азербайджана.

Авторы работ – Рахиб Гараев, Замик Рзаев, Эльхан Зейналов, Табриз Солтаны, Жаля Алиева и другие.

(Автор: Джани Бабаева. Редактор: Наталья Кочнева)