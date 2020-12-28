Севда Алекперзаде и азербайджанские солдаты исполнили в городе Шуша народную песню "Сары гялин" (ФОТО/ВИДЕО)

БАКУ /Trend Life/ - Заслуженная артистка Азербайджана, известная исполнительница Севда Алекперзаде на своей странице в Instagram поделилась видеокадрами, сделанными в освобожденном от армянской оккупации древнем азербайджанском городе Шуша, сообщает Trend Life.

В беседе с азербайджанскими военнослужащими она отметила, что вся страна, весь азербайджанский народ гордится ими.

Севда Алекперзаде исполнила вместе с ними азербайджанскую народную песню "Sarı gəlin".

(Автор: Джани Бабаева)