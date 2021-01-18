"Славная история" – выставка, посвященная трагедии 20 Января

БАКУ /Trend Life/ - При организации министерства культуры Азербайджана и Государственной картинной галереи будет проведена виртуальная выставка "Şanlı Tarix" ("Славная история"), посвященная трагедии 20 Января, сообщает Trend Life.

Виртуальная экспозиция будет представлена на официальной странице Государственной картинной галереи в социальной сети 20 января в 18.00.

В экспозицию войдут работы азербайджанских мастеров кисти, отражающие трагические события 20 января 1990 года. Художественные произведения, которые будут продемонстрированы - хранятся в фонде Картинной галереи.

Ввод в Баку 20 января 1990 года боевых частей советской армии для подавления масштабных выступлений народных масс, протестовавших против агрессивных действий Армении и ее территориальных претензий к Азербайджану, против покровительства ей со стороны руководства бывшего СССР, привел к невиданной трагедии.

Войсковые части, введенные в Баку, а также другие регионы Азербайджана по указанию Михаила Горбачева, в ночь с 19 на 20 января 1990 года жестоко убили 147 гражданских лиц. В ходе событий были ранены 744 безвинных гражданских лиц, многие из них остались инвалидами на всю жизнь, незаконно арестован 841 человек. Введенные в Баку советские войска уничтожили 200 квартир и домов, 80 автомашин, в том числе кареты скорой помощи, большое количество личного и государственного имущества.

В те трагические дни доблестные сыны и дочери Родины, для которых свобода, честь и достоинство страны и народа были превыше всего, пожертвовали своими жизнями и возвысились до вершин шехидства.

День 20 января 1990 года стал героической страницей в истории борьбы за независимость и территориальную целостность Азербайджана.

(Автор: Джани Бабаева)